Hyundai Tucson 2024: Prix et versions

Le Hyundai Tucson 2024 est offert à partir de 34 199 $.

Il est désormais offert de série avec les quatre roues motrices.

La gamme du Hyundai Tucson est de plus en plus électrifiée.

Pour 2024, Hyundai revoit quelque peu sa stratégie de commercialisation du Tucson au Canada. En effet, il faut savoir que les versions à roues motrices avant ont été rayées du catalogue. Il en est de même pour les versions Essential et Urban qui ne seront plus offertes. On constate également que la gamme est de plus en plus électrifiée. On se rappelle que la quatrième génération est commercialisée depuis 2022.

Voici l’échelle de prix de la gamme complète du Hyundai Tucson 2024 pour le marché canadien.

Hyundai Tucson Preferred 2024: à partir de 34 199 $

Dorénavant, la version Preferred représente l’entrée de gamme du Tucson. Elle a droit à un moteur atmosphérique à quatre cylindres en ligne de 2,5 L et au système à quatre roues motrices Htrac. Le bloc est jumelé à une transmission automatique à huit rapports. La puissance développée s’élève à 187 chevaux. Parmi les caractéristiques que l’on retrouve à bord, notons le système de navigation et l’écran tactile de 10,25 pouces, les jantes de 17 pouces et les phares à DEL. Pour 2500 $ supplémentaires, les consommateurs peuvent opter l’ensemble Trend qui comprend notamment le toit ouvrant panoramique, les feux à DEL, le garnissage des sièges en similicuir et le siège du conducteur à commande électrique.

Hyundai Tucson N Line 2024: à partir de 40 599 $

Pour l’année 2024, la version N Line du Tucson hérite de la motorisation hybride qui allie un moteur turbocompressé à quatre cylindres en ligne de 1,6 L à un petit moteur électrique. Le tout travaille conjointement avec une transmission automatique à six rapports. La puissance générée se chiffre à 226 chevaux. Parmi les caractéristiques qui équipent cette version, mentionnons la chaine Bose à huit haut-parleurs, l’instrumentation numérique, les sièges avant chauffants et le volant chauffant. La version N Line se distingue également par sa grille de calandre et ses jantes de 19 pouces qui lui sont exclusives.

Hyundai Tucson Luxury hybride 2024: à partir de 40 599 $

Offerte au même prix que la version N Line, la version Luxury hybride a droit au même groupe motopropulseur que ce dernier. Elle est également dotée de l’instrumentation numérique et de la chaine Bose à huit haut-parleurs.

Hyundai Tucson Ultimate hybride 2024: à partir de 43 999 $

Au sommet de la gamme, on retrouve la version Ultimate hybride. De série, elle est notamment livrée avec les sièges avant ventilés et chargeur sans fil. Moyennant 5500 $ supplémentaires, il est possible d’obtenir une version hybride rechargeable. Grâce à une batterie de 13,8 kWh, cette version peut parcourir jusqu’à 53 kilomètres avec une charge. Elle est éligible à un crédit fédéral et provincial totalisant 7500 $.

Les premiers exemplaires du Hyundai Tucson 2024 sont déjà arrivés chez les concessionnaires de la province.