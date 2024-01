Près d’un véhicule Toyota et Lexus sur deux vendu au Canada en 2023 était électrifié

Toyota Canada inc. (TCI) a terminé l’année 2023 en beauté avec des chiffres de vente remarquables, en particulier dans le secteur des véhicules électrifiés. L’accent stratégique mis par l’entreprise sur les véhicules électrifiés a porté ses fruits, ces modèles représentant un pourcentage important de 43,9 % de ses ventes totales l’an dernier.

La poussée donnée par TCI à la technologie électrifiée est évidente dans son rapport sur les ventes en 2023. Un total remarquable de 99 824 véhicules électrifiés a été vendu, marquant une augmentation stupéfiante de 92,8 % par rapport à l’année précédente. La demande pour les modèles hybrides électrifiés et hybrides rechargeables de Toyota est plus forte que jamais et ne semble pas près de ralentir.

Dans le détail, les ventes de véhicules électrifiés de la division Toyota ont atteint un nouveau record avec 82 668 unités, soit une augmentation impressionnante de 96,9 % par rapport à l’année précédente, représentant 42,1 % des ventes totales de Toyota. Du côté de Lexus, la division luxueuse a connu une forte augmentation de la demande pour ses modèles NX Hybrid et RX Hybrid, avec 17 156 véhicules électrifiés vendus, soit une augmentation de 75,4 %, ce qui représente 55 % de ses ventes totales.

Si vous êtes sur une liste d’attente pour un nouveau modèle hybride ou VEHR de Toyota ou Lexus, ou si vous envisagez d’en acquérir un, sachez que les délais d’attente ne sont pas près de diminuer.

Voitures et véhicules autres que les camions les plus vendus au Canada

Les ventes totales de TCI en 2023, y compris les modèles non électrifiés, ont atteint 227 460 unités, une augmentation notable par rapport à l’année précédente. La division Toyota a vendu 196 261 unités, tandis que Lexus a réalisé sa meilleure année au Canada avec 31 199 unités vendues.

Le Toyota RAV4, avec 74 688 unités vendues (en hausse de 33,6 % par rapport à l’année précédente), a conservé son titre de véhicule (excluant les camionnettes pleine grandeur) le plus vendu au Canada, tandis que la Toyota Corolla, avec 28 260 ventes, a poursuivi son règne en tant que voiture la plus vendue.

Plus précisément, plus de la moitié des Toyota RAV4 ont été électrifiés, dont 30 741 unités pour le RAV4 hybride et 8 208 unités pour le RAV4 Prime. Quant à la Corolla, 9 676 exemplaires étaient des hybrides.

Soulignant l’importance de la fabrication locale, TCI a mis l’accent sur le succès des modèles assemblés au Canada comme le RAV4, le Lexus NX et le Lexus RX, le RAV4 étant le véhicule de tourisme le plus vendu au Canada. Notamment, les deux tiers des véhicules Lexus vendus au Canada l’année dernière ont été assemblés au pays.