Premier essai Toyota Crown Signia 2025 : Une familiale pour ceux qui veulent un VUS

Laissez-moi vous présenter un véhicule aussi inattendu que bienvenu : la toute nouvelle Toyota Crown Signia 2025. Après avoir passé des heures avec cette beauté, je peux affirmer en toute confiance qu’il s’agit d’un ajout unique à la gamme Toyota, mais qu’il sera rare, et voici pourquoi.

Tout d’abord, si vous avez suivi mes critiques, vous vous souviendrez de mon affection pour la berline Crown de l’année dernière. Même si son design était quelque peu maladroit, j’ai fini par l’apprécier. La Crown Signia, par contre, est indéniablement une familiale. Comment le sais-je ? C’est simple : au Japon, l’absence de vitres teintées arrière permet de classer la Crown Signia dans la catégorie des breaks. Toyota a donc officiellement ramené le break sur le devant de la scène !

Au revoir, Venza, bonjour Signia

Avant de poursuivre, il est important de noter que la Toyota Crown Signia remplacera la Venza, à la fois aimée et mal aimée. Au Canada, les deux générations du VUS intermédiaire ont trouvé beaucoup d’adeptes, où il a même été vendu pour une année-modèle supplémentaire par rapport aux États-Unis. Les Américains, eux, n’ont eu qu’une liaison avec le VUS. Par conséquent, la Crown Signia est un ajout intéressant aux États-Unis, mais elle pourrait être considérée comme une proposition risquée au Canada.

L’une des raisons est le prix. Nous n’aurons qu’une seule version du Crown Signia, qui sera entièrement équipée. Elle est proposée à partir de 57 450 $, avec l’option d’ajouter un ensemble technologique, ce qui porte le total à un peu moins de 60 000 $ avant les frais supplémentaires — c’est un sacré bond en avant par rapport à la Venza LE 2024 de base, qui coûte 42 550 $. Aux États-Unis, il y aura une version XLE plus basse, mais nous nous concentrons ici sur la version haut de gamme Limited.

C’est une familiale !

Du point de vue du design, la Crown Signia ressemble à une Prius mélangée à une Lexus TX. Elle est plus longue que la Venza, ce qui lui donne beaucoup plus de prestance. La ligne de toit est allongée et la lunette inclinée du hayon arrière évoque une familiale. Avec près de 5 mètres de long, c’est un grand véhicule à l’allure large, mais ses proportions peuvent être trompeuses, le faisant paraître plus petit qu’il ne l’est. Les jantes de 21 pouces de série ajoutent à son aspect attrayant et haut de gamme.

Intérieur haut de gamme et spacieux

La Signia est entièrement équipée, comme indiqué, avec des accessoires tels que le hayon électrique, les sièges avant chauffants et ventilés, le volant chauffant et les sièges arrière chauffants. L’espace de chargement est impressionnant, avec un volume de 702 litres, suffisant pour accueillir confortablement deux sacs de golf. Les feux à DEL sont de série partout, et les sièges arrière sont assez confortables, bien que la banquette arrière convienne mieux à deux adultes.

À l’intérieur, le Crown Signia donne vraiment l’impression d’être un véhicule phare. Les matériaux et la qualité de fabrication sont de premier ordre, rappelant l’Avalon aujourd’hui abandonnée, mais en plus luxueux. Les sièges offrent un bon soutien, avec un réglage lombaire électrique du côté conducteur (malheureusement pas du côté passager). L’habitacle est bien aménagé, avec des surpiqûres et des passepoils contrastés sur les sièges, ce qui lui confère une touche haut de gamme.

Sur le plan technique, vous disposez d’un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et d’un écran tactile de taille similaire. L’interface utilisateur de Toyota est intuitive, avec des commandes physiques là où elles sont les plus importantes. Le chargement sans fil, l’espace de rangement généreux et le système audio JBL avec 11 haut-parleurs font également partie de l’équipement de série. La visibilité est excellente, avec de grandes vitres et un tableau de bord bien conçu.

Lourd, mais efficace

Conduire le Crown Signia est une expérience relaxante. Il est propulsé par le moteur hybride Toyota de 2,5 litres à 4 cylindres associé à des moteurs électriques avant et arrière, produisant une puissance combinée de 240 chevaux. Cette configuration est similaire à celle des Highlander Hybride et Sienna Hybride. Bien que la motorisation ne soit pas particulièrement excitante, elle est apaisante et correspond parfaitement au caractère du véhicule. La qualité de roulement est excellente, même avec les roues de 21 pouces de série quoiqu’elle s’avère un peu plus bruyante que ce à quoi on s’attendrait pour un véhicule phare de Toyota.

Un petit reproche concerne la direction, qui est assez lourde — en fait, l’ensemble du véhicule semble lourd. Cela peut donner à certains une fausse impression de sportivité, mais cela ne cadre pas avec le comportement par ailleurs douillet de la voiture. La consommation de carburant est impressionnante, avec une moyenne de 6,2 litres aux 100 kilomètres, selon Toyota. Ce chiffre est crédible, étant donné que la Sienna Hybride, plus grande, affiche des performances similaires.

Une rareté future

Alors, avec quoi la Crown Signia est-elle en concurrence ? Franchement, pas grand-chose. Dans le segment des familiales, il n’y a pratiquement rien de semblable. L’A4 Allroad d’Audi vient à l’esprit, mais ce n’est pas tout à fait la même chose. BMW et Mercedes ne proposent plus de variantes familiales dans cette gamme, ce qui confère à la Crown Signia une position unique. Certains pourraient le comparer au Subaru Outback, mais la différence de prix est importante et le Crown Signia n’est pas destiné aux amateurs de tout-terrain. Toyota l’alignera à des VUS haut de gamme comme l’Audi Q5 et le Benz GLC. Même si le Signia est équipé pour les affronter, il n’a pas le même attrait.

Le Toyota Crown Signia 2025 est un véhicule phénoménal, mais il est peu probable qu’il atteigne les mêmes volumes que la Venza. Il est beau, confortable et unique. Bien qu’il puisse ne pas plaire aux jeunes acheteurs, c’est une option fantastique pour ceux qui recherchent une familiale luxueuse, pratique et élégante. Personnellement, je la préfère à la berline, grâce à ses qualités de familiale et à son charme général. J’aimerais une option Hybrid Max par contre… dans la Sienna aussi pendant que j’y suis.