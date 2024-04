Premier essai routier Porsche Taycan 2025 : Déroutante

Forces

L’incroyable potentiel

Une très grande facilité à conduire

Un confort surprenant

Faiblesses

Le prix très élevé

Des options qui n’en finissent plus

Un freinage quoi pourrait être mieux

La Taycan, cette incarnation de l’opulence automobile, se repoudre le nez pour 2025. Dans cette édition, Porsche garde la même base, mais réinvente chaque facette de cette bête de route, de la puissance à l’autonomie, en passant par la maniabilité. Avec sa Turbo GT, Porsche défie les lois de la physique, transformant un mastodonte de 2,2 tonnes en une bête de course capable de faire trembler les icônes du marché.

Un style revampé, une élégance subtile

Au premier coup d’œil, les modifications entre la génération actuelle et la suivante sont à peine perceptibles. Les mises à jour se concentrent sur le pare-chocs, les phares, les ailes et les feux arrière. Mais les vrais changements se cachent sous le véhicule, avec des retouches aérodynamiques pour une dispersion d’air améliorée et un meilleur appui au sol. Porsche met tout en œuvre pour transformer cette berline en une authentique sportive.

Un monument de technologie à l’intérieur

L’intérieur élève l’élégance à un niveau supérieur, mariant simplicité et technologie à la Porsche. Personnalisable avec une gamme de matériaux et de couleurs riches, l’habitacle offre un confort inégalé. Options luxueuses à foison et à un prix qui laisse perplexe, de la climatisation quadri-zone aux sièges massants, tout est pensé pour le plaisir du conducteur et des passagers. Le combiné d’instruments, l’écran central et l’écran passager en option présentent une interface utilisateur optimisée avec des fonctions supplémentaires. Le commutateur de mode sur le volant est désormais de série.

Pour les modèles Taycan équipés du groupe Sport Chrono et de la batterie Performance Plus, il y a un bouton spécial à pousser pour passer sur le commutateur de mode. En utilisant le nouveau levier de commande situé à gauche derrière le volant, le contrôle des systèmes d’aide à la conduite est encore plus intuitif. Apple CarPlay a été intégré plus profondément dans les affichages et les fonctions du véhicule. La nouvelle fonction In-Car Video permet de diffuser des vidéos sur l’écran central et l’écran du passager.

Cinq versions

Avec cinq versions sur le marché canadien, la Taycan offre une gamme alléchante. Des modèles de base aux versions Turbo GT, chaque option offre son lot de luxe et de puissance. Mais la montée en gamme s’accompagne d’une montée en prix vertigineuse. On commence avec deux modèles de Taycan 4S. La première offre une plus petite batterie de 89 kWh alors que la version performance plus offre une batterie de 105 kWh qui est de série dans tous les autres modèles. Vient ensuite la version Turbo, Turbo S et Turbo GT qui offre l’édition Weissach.

Une puissance qui donne mal à la tête

Avec des moteurs électriques et des chiffres vertigineux, la Taycan défie les lois de la physique. Des accélérations foudroyantes propulsent cette berline à des vitesses insensées. Il y a beaucoup de chiffres, car des options de dépassements comme Porsche le fait en Formule E sont utilisées pour augmenter pour 10 secondes la puissance du modèle. La version 4S produit une puissance maximale de 536 chevaux et un couple de 512 lb-pi avec la batterie Performance de 89 kWh. Lorsqu’elle est équipée de la batterie Performance Plus, elle peut générer jusqu’à 590 chevaux et 523 lb-pi. Quant à la Taycan Turbo, elle peut générer 871 chevaux et 693 lb-pi de couple.

Il y a finalement la Turbo GT qui offre 1 109 chevaux et 1 098 lb-pi de couple. Grâce à la nouvelle fonction push-to-pass de l’ensemble Sport Chrono, il est possible d’obtenir jusqu’à 94 chevaux, selon le modèle, pendant 10 secondes, par simple pression sur un bouton. Les taux d’accélération accrus sont généralement le résultat d’une puissance plus élevée du système. Par exemple, la Taycan Turbo S délivre 188 chevaux de plus qu’auparavant avec le Launch Control. Cela porte la puissance du système du modèle supérieur à 938 chevaux et 818 lb-pi de couple. Le même système sur la Turbo GT porte le nom évocateur d’Attack mode.

Tellement simple à conduire

En raison d’un embargo imposé à la version Turbo GT le 10 avril prochain concernant les impressions de conduite, nous limiterons notre portion derrière le volant aux autres modèles de la gamme. Pour vous donner l’eau à la bouche, disons simplement qu’elle offre plus de tout, nous nous limiterons à ce commentaire. Ce qui impressionne le plus est la grande facilité à la conduire. On doit cette immense maîtrise technique à plusieurs facteurs.

Mentionnons la suspension pneumatique adaptative de série sur tous les modèles et surtout la nouvelle suspension Porsche Active Ride en option qui agit sur tous les paramètres de conduite. Ce système agit comme un gardien électronique qui corrige vos erreurs de pilotage, élimine le sous-virage, le survirage, aplanit les imperfections de la route. Bref, cela fait de vous un meilleur conducteur, et ce, au-delà des 5 modes de conduite qui change réellement les paramètres au volant. Même en roulant sur des roues de 21 pouces à profil bas, la Taycan Turbo S que nous avons conduite ne s’est jamais sentie raide ou dure. Il n’y a pas de conduite à une pédale et franchement, personne ne s’est plaint, cela donne une conduite plus naturelle, plus pure. Notre modèle Turbo S a poussé cette carcasse de 2 295 kilos de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes. Et cela n’est pas suffisant, vous irez à 200 km/h en 6,6 secondes. Il faut le vivre pour être en mesure de le décrire. C’est à la fois violent et si bien contrôlé que cela donne un peu la frousse, car Porsche repousse les limites du possible même pour un conducteur sans vraiment de grand talent de pilote. C’est un des premiers modèles qui fait de vous un meilleur conducteur, tellement les aides à la conduite sont efficaces.

Les prix

Ce paradigme de technologie ne vient pas à petit prix et Porsche est reconnu pour avoir une des plus longues listes d’options sur le marché. Par exemple, le prix de départ d’une 4S à 135 600 $ n’est qu’indicatif. Notre modèle à l’essai en Espagne avait 75 000 $ d’options. Ajouter à cela 21 000 $ de taxe de luxe, les autres frais courants et les taxes à l’achat, vous allez finalement payer 273 640 $ pour une 4S performance plus bien équipée. En utilisant la même approche, la version Turbo qui est à 196 800 $ de base grimpait à 327 680 $. Notre turbo S avec un prix de départ à 328 200 $ en version Cross Turismo cachait 54 400 $ d’options et coûte finalement 377 120 $. La Turbo GT commence à 270 000 $. Ce modèle va dépasser les 400 000 $ avec les options et toutes les taxes.

Batteries et recharge

La Taycan 2025 peut être rechargée sur des stations de charge en courant continu de 800 volts à une puissance maximale de 320 kW dans des conditions idéales. C’est 50 kW de plus qu’auparavant. La fenêtre de charge rapide de la nouvelle batterie de performance a été considérablement élargie. En outre, un convertisseur DC/DC de 150 kW est désormais inclus de série, afin d’optimiser les vitesses de charge sur les réseaux de 400 volts. En fonction du style de conduite de chacun, entre autres variable, cela peut réduire le temps nécessaire pour passer d’une charge de 10 à 80 % par rapport à la voiture précédente.

Dans la Taycan de première génération, le temps de charge entre 10 et 80 % du SOC à 15 degrés Celsius est de 37 minutes. Dans des conditions idéales, la nouvelle Taycan ne prend que 18 minutes, malgré une capacité de batterie plus importante. L’autonomie annoncée pour l’Europe est de 636 km (WLTP) pour les modèles avec batteries Performance Plus. La version Turbo GT se situe à 555 km. Notre journée d’essai sur une version Turbo nous a donné une moyenne de consommation de 20,71 kWh/100 km. Un chiffre respectable pour une telle bête.

Conclusion

Aucune voiture, même à essence, ne m’a autant impressionné à ce jour. La puissance est surréaliste, mais c’est surtout la grande facilité à contrôler cette puissance qui donne des frissons. Considérant le poids et le volume de cette voiture, vous avez l’impression de défier les lois de la gravité lorsque vous poussez la voiture à haut régime. Le prix à payer est astronomique, mais la récompense est à la hauteur des attentes.