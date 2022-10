Premier essai routier Nissan Ariya 2023 : Un VUS électrique intermédiaire presque idéal

La Nissan Ariya est vendue à partir de 52 998 $ au Canada.

L’Ariya est la suite tant attendue de la pionnière LEAF.

Espérons que Nissan puisse en construire suffisamment pour répondre à la demande.

Nashville, TN. Ne mâchons pas nos mots : Nissan a besoin d’un coup de circuit sinon… Enfin, il n’y aura pas de « sinon », mais le constructeur japonais est dans une situation très délicate en 2022. Les ventes sont en chute libre au Canada et aux États-Unis, mais si tout se passe comme prévu, la chute sera bientôt terminée. Et à notre avis, l’Ariya est la clé.

Nissan fait une promotion intensive de la nouvelle Z, de la Sentra et du Rogue au Canada. Ce dernier est devenu le principal pilier du constructeur en Amérique du Nord, représentant près d’un quart de ses ventes. La Z est le nouvel enfant-vedette de la marque et, bien que la Sentra représente environ 66 % de toutes les ventes de voitures Nissan dans le pays, elle ne symbolise pas l’avenir du constructeur.

C’est un travail pour l’Ariya et ses nombreuses versions

Le VUS entièrement électrique tant attendu par Nissan sera proposé en six versions différentes, dont trois avec une configuration à traction avant et les autres avec une configuration à double moteur. Les deux premières itérations seront construites autour de la petite batterie de 63 kWh avec un seul ou deux moteurs électriques. Avec une traction intégrale, les versions Evolve e-4ORCE AWD à 60 598 $ devraient être populaires. Les deux déclinaisons suivantes sont à traction avant avec des variations d’équipement et, surtout, la plus grande batterie de 87 kWh. Les modèles de milieu de gamme Venture+ (+ pour la batterie) et Evolve+ (modèle testé à partir de 64 998 $) sont les reines de l’autonomie avec 490 km à parcourir entre deux pleins.

Le nombre de configurations batterie/moteur signifie qu’il existe presque autant de possibilités de puissance et d’autonomie. Avec la plus petite batterie et la traction avant, l’Ariya offre 214 ch, 221 li-pi de couple et 346 km d’autonomie. Un deuxième moteur porte la puissance à 335 ch et 413 li-pi de couple, mais réduit l’autonomie à 330 km. Avec e-4orce et la grosse batterie, le VUS électrique gagne 389 ch et 442 lb-pi de couple. Cette configuration offre une autonomie très raisonnable de 426 km.

Notre bref trajet était assez intense, ce qui a rendu impossible la mesure précise de l’autonomie et de l’efficacité. Malgré cela, les chiffres indiqués étaient suffisamment encourageants pour que je pense que l’autonomie prévue de 490 km semble plus que plausible dans des conditions de conduite idéales comme celles que nous avons connues.

Une expérience de conduite raffinée

L’Evolve+ FWD testé, avec la plus grande batterie, gagne 24 ch supplémentaires, soit un total de 238, tandis que le couple reste inchangé. La puissance fournie est suffisante pour tous les trajets quotidiens, avec le couple instantané habituel et attendu. Avec un poids d’environ 4 400 lb, l’Ariya est tout de même bonne à conduire. Les routes du Tennessee sont généralement lisses et servent à mettre en valeur les capacités du châssis du VÉ de Nissan, et il est clair qu’il est réglé davantage pour la tenue de route que pour le confort absolu. Dans la région du Grand Montréal, cela se traduira probablement par un roulement trop sec.

Une découverte malheureuse au sujet de l’Ariya est qu’elle ne dispose pas de la fonction de conduite à pédale unique de Nissan que l’on retrouve dans la LEAF. Selon Nissan, les clients potentiels interrogés n’étaient pas intéressés par cette fonction. Je pense que le concept n’était pas clair pour eux…

Malgré tout, l’Ariya propose l’e-Step qui, lorsqu’il est combiné au mode de conduite ECO (Sport et Standard sont les autres) et que l’on sélectionne « B » avec le levier de vitesses, le conducteur a alors accès au freinage régénératif maximal. Le VUS ne s’arrêtera pas complètement par contre. En fait, il est conçu pour « ramper » vers l’avant jusqu’à ce que les freins soient physiquement appliqués. En ce qui concerne les freins, la sensation de la pédale est spongieuse et la course est longue.

L’Ariya redéfinit la philosophie du design de Nissan

La Nissan Ariya 2023 est plus belle en personne que sur les photos. La nature élégante et épurée de la partie avant est soulignée par un motif kumiko 3D apparent. Le nouveau bouclier avant de Nissan intègre des capteurs pour les fonctions d’aide à la conduite sans perturber l’apparence du VUS. Le terme japonais iki signifie « couler » et décrit bien les surfaces lisses de la Nissan Ariya 2023. Tout commence à l’avant avec le nouveau logo de la marque qui est composé de 20 D.E.L..

L’arrière de l’Ariya se caractérise par des piliers C qui se fondent presque parfaitement dans le profil du hayon. La lame lumineuse horizontale en une seule pièce semble noire lorsqu’elle est éteinte et s’allume entièrement en rouge lorsqu’elle est utilisée. L’impact visuel de l’Ariya est certainement unique, mais il n’est pas sans rappeler celui de la Murano. Avec ce dernier, le plus récent véhicule électrique de Nissan partage un empattement similaire tout en partageant des dimensions semblables à celui du Rogue.

L’habitacle s’inspire du terme japonais ma. Selon Nissan, il s’apparente davantage à un élégant salon de café sur un vaisseau spatial qu’à un intérieur automobile traditionnel tout en étant haut de gamme. Un double écran de 12,3 pouces est de série, tout comme Apple CarPlay et Android Auto. Les doubles écrans ajoutent une couche supplémentaire à l’approche luxueuse de la planche de bord, par ailleurs attrayante.

L’Evolve+ testé présentait un similicuir d’aspect premium sur les portières et le tableau de bord, donnant l’impression que l’Ariya mérite le logo Infiniti. Bien que la banquette arrière soit spacieuse, les passagers à l’avant ne sont pas aussi à l’aise. La grande console centrale amovible électriquement, lorsqu’elle est placée au milieu ou en avant, réduit l’espace disponible pour les jambes. De plus, il y a peu d’espace de rangement disponible, autre que le tiroir électrique situé juste devant la console. Heureusement, les sièges avant à gravité zéro sont ultra-confortables.

L’Ariya a été révélée il y a 27 mois

Sans que cela soit de sa faute, le retard du lancement de l’Ariya de Nissan aura donné à la concurrence beaucoup de temps pour s’installer sur le marché et faire sa place. Des VÉs comme la Ioniq 5, la Kia EV6, la Ford Mustang Mach-E, la Volkswagen ID.4 et, dans une moindre mesure, la Toyota bZ4x et la Subaru Solterra, ont déjà commencé à définir le segment. Et il y en a d’autres en route, comme le Chevrolet Blazer et l’Equinox, mais cela importe peu.

D’une part, la demande pour les VÉs continue à dépasser de façon spectaculaire l’offre, ce qui signifie qu’il y a de la place pour tout le monde. Et deuxièmement, l’Ariya se situe exactement au milieu du peloton, faisant d’elle un produit moyen. Comme j’aime le souligner, Nissan construit certains des meilleurs véhicules intermédiaires, et l’Ariya n’est pas différente. Mis à part sa structure de prix, qui est d’environ 5 000 $ trop élevée au Canada, l’Ariya plaira à la majorité des acheteurs canadiens de VUS électriques de petite et de moyenne taille.