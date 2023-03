Premier Essai Routier Lexus RZ 2023 : Un produit Lexus traditionnel avec quelques surprises

Notre premier essai du Lexus RZ 2023 révèle un VUS de luxe entièrement électrique qui correspond exactement à ce que l’on attend d’un véhicule Lexus, avec quelques surprises.

Lexus RZ 2023 : premières impressions positives

Très confortable et raffiné

Intérieur de haute qualité

Une conduite agréable et des performances intéressantes

La direction innovante Steer by Wire est très efficace à grande vitesse

Lexus RZ 2023 : moins bonnes premières impressions

Autonomie décevante

Capacité de recharge insuffisante

La direction par fil doit être améliorée à faible vitesse

Aix-en-Provence, France – Le Lexus RZ 2023 est le premier véhicule Lexus entièrement électrique qui arrivera bientôt sur le marché. De la même taille que le Lexus NX et le Lexus RX, le Lexus RZ 2023 ressemble à un produit Lexus à l’intérieur comme à l’extérieur et se conduit comme tel. Les performances, cependant, tirent pleinement parti des avantages de l’électrification. Parallèlement, les ingénieurs de Lexus ont mis au point un nouveau système de direction entièrement électronique qui a beaucoup à offrir s’il est bien rodé.

En revanche, le Lexus RZ déçoit en matière d’autonomie en mode tout électrique et de capacité de recharge, deux indicateurs de succès essentiels pour un véhicule électrique. Nous y reviendrons dans un instant, mais commençons d’abord par ce que le nouveau Lexus RZ fait bien.

Excellent équilibre entre le confort traditionnel de Lexus et des performances surprenantes

Le nouveau Lexus RZ 2023 est construit sur la plateforme e-TNGA partagée par Toyota, et il offre la traction intégrale dans toutes les versions grâce aux moteurs électriques divisés sur chaque essieu. Les deux moteurs combinés développent une puissance de 313 ch. Bien que les chiffres officiels de couple ne soient pas divulgués, comme le veut la tradition chez Lexus et Toyota, ce premier essai du nouveau RZ a confirmé qu’il y en a amplement, quel que soit le chiffre. Le système intégral est une version électrifiée du système Direct4 introduit sur le Lexus RX redessiné. Il fait varier en permanence la répartition de la puissance entre les essieux, de 100:0 à 0:100, en fonction des conditions et du comportement de conduite.

Le RZ est rapide au départ et continue à pousser avec confiance comme aucun autre VUS Lexus auparavant. C’est une expérience assez rafraîchissante que d’être repoussé dans son siège au volant d’un véhicule portant l’emblème de Lexus. D’autre part, la puissance est délivrée de manière très douce et linéaire, ce qui rend l’expérience globale assez raffinée malgré l’abondance de puissance sous votre pied droit. Un sentiment de confiance et de solidité émane du Lexus RZ. Il est posé même sur les routes dégragées, et que vous optiez pour le modèle de base avec des jantes de 18 pouces ou pour les versions intermédiaire et supérieure avec des jantes de 20 pouces, le RZ offre un excellent équilibre entre agilité et confort.

La direction est précise et le RZ semble beaucoup plus petit dans les virages qu’il ne l’est en réalité. Vous pouvez prendre beaucoup de plaisir à conduire le Lexus RZ 2023 sur une route sinueuse, ce que nous avons fait abondamment dans le sud de la France. Équipé d’un système de suspension adaptative appelé Frequency Adaptive Dampers, le RZ adapte la force d’amortissement en fonction des conditions de la route, ce qui améliore à la fois la stabilité et le confort. Le système de freinage Active Hydraulic Booster-G, une autre prouesse technique, adapte la pression de freinage en fonction des conditions, afin d’offrir une sensation de pédale adaptée à la situation.

Nouveau système Steer by Wire

Enfin, il y a le système entièrement électronique Steer by Wire, une exclusivité RZ et une première dans l’industrie. Il y a beaucoup d’éléments techniques ici, mais l’essentiel de cette nouvelle technologie de direction est qu’il n’y a absolument aucun lien physique entre le volant et l’essieu. Il s’agit d’un système 100 % électronique conçu pour s’adapter en temps réel afin d’offrir la sensation de direction la plus naturelle possible tout en réduisant considérablement les mouvements du volant. Le rapport de direction change et s’adapte à la vitesse, ce qui permet en théorie de réduire le rayon de braquage, d’éliminer les rotations complètes du volant à basse vitesse et d’obtenir une maniabilité plus rapide et plus précise à haute vitesse.

La caractéristique la plus remarquable de cette nouvelle technologie, ou du moins celle que l’on remarque immédiatement, est le demi-volant sorti tout d’un jeu vidéo qui, à mon avis, est beaucoup plus élégant que le volant Yoke de Tesla. Il est également plus agréable à tenir en main. Lexus affirme que ce design n’est pas seulement destiné à être cool, mais aussi à être fonctionnel. Le combiné d’instruments est placé plus haut, ce qui améliore la visibilité générale. Le fond plat facilite également l’entrée et la sortie du véhicule. Il n’est pas possible de conduire avec une main sur le haut du volant, mais nous ne devrions pas faire ça de toute façon. Le design du volant vous oblige à garder vos mains là où elles doivent être, et il rend la conduite sportive du RZ beaucoup plus engageante.

L’essai du système à des vitesses plus élevées sur des routes sinueuses a été concluant. La direction est vive, enseignée et directe, et la sensation n’est pas trahie par ce qui est essentiellement une connexion artificielle contrôlée par ordinateur avec les roues.

Lexus affirme que la technologie sera lancée en production plus tard cette année, mais qu’elle n’est pas encore prête. J’imagine ou, à tout le moins, j’espère que les ingénieurs de Lexus auront le temps de peaufiner le fonctionnement du système à des vitesses plus faibles, par exemple dans les stationnements où, malheureusement, le système s’est avéré assez saccadé et peu prévisible. Mon copilote et moi-même avons apprécié le système à des vitesses plus élevées, mais il y a encore du travail à faire pour adoucir le rapport de direction lors des manœuvres à des vitesses plus basses.

Confort et raffinement typiques de Lexus

Fidèle à la tradition Lexus, le RZ enveloppe le conducteur et le passager dans un cocon de confort, de silence et de matériaux haut de gamme. Lexus a une formule éprouvée qui consiste à offrir du confort avant tout, et le RZ ne déroge pas à la norme. Parmi les autres véhicules électriques de luxe dans ce segment, y compris le Tesla Model Y, l’Audi e-tron et le BMW iX, le RZ est de loin le plus confortable. Curieusement, le confort est encore plus présent dans les modèles avec les roues de 20 pouces. Mais quelle que soit la version que vous choisirez, vous serez impressionné par le raffinement du nouveau véhicule électrique Lexus sur la route.

Lexus a également ajouté des caractéristiques de confort uniques que les Canadiens en particulier apprécieront. Un nouveau système de chauffage radiant soulage des froids matins de février en réchauffant l’habitacle plus rapidement et en réduisant la consommation d’énergie. Chaque Lexus RZ est équipé de sièges avant chauffants, d’un volant chauffant, de la recharge sans fil et d’un écran central de 14 pouces avec le dernier système d’infodivertissement de Lexus.

Autonomie décevante et capacité de recharge dépassée

En termes de confort et de performances, le Lexus RZ 2023 a beaucoup à offrir. Malheureusement, de nombreux points positifs sont effacés par l’autonomie décevante offerte par la batterie de 71,4 kWh. Lexus affirme que vous obtiendrez 354 km d’autonomie avec le modèle de base et 315 km avec les modèles haut de gamme dotés de roues plus grandes. Lexus précise également que la batterie plus petite a été choisie parce qu’elle était plus légère et qu’elle offrait une combinaison optimale d’autonomie, d’équilibre et d’efficacité. Je ne suis pas sûr que le marché sera d’accord.

Peu de propriétaires de véhicules électriques ont besoin de l’autonomie totale de leur véhicule, mais là n’est pas la question. Si vous avez 80 000 $ à dépenser, voulez-vous vraiment le modèle qui offre la plus faible autonomie électrique de son segment? Il faisait – 3 degrés à l’extérieur lorsque nous avons commencé notre essai routier, et l’autonomie affichée était de 266 km avec une batterie pleine. Je ne peux pas imaginer ce qu’elle sera à -20 degrés. Le RZ aurait gagné à offrir plus de 400 km dans le modèle de base et plus de 350 km dans les versions supérieures.

Cette autonomie décevante aurait pu être légèrement atténuée si le Lexus RZ pouvait rivaliser avec ses concurrents en matière de recharge. Malheureusement, Lexus a équipé son nouveau VÉ d’un chargeur de 6,6 kW, alors que des modèles comme l’e-tron et le BMW iX disposent d’une unité de 11 kW. Même la Chevrolet Bolt dispose d’un chargeur de 11 kW. Cela signifie qu’il faut près de 10 heures pour recharger le RZ à la maison. Ce n’est pas suffisant pour un véhicule électrique dans cette gamme de prix. La recharge rapide est limitée à 150 kW et permet d’atteindre 80 % d’autonomie en 30 minutes.

Le Lexus RZ 2023 propose un mode Range unique en son genre, en plus du mode ECO traditionnel proposé par la plupart des véhicules électriques. Le mode Range pousse l’efficacité à un autre niveau, notamment en désactivant la climatisation afin de maximiser l’autonomie de la batterie. Néanmoins, l’autonomie et la capacité de recharge limitées du RZ risquent de rebuter certains consommateurs, ce qui est regrettable car le premier véhicule électrique de Lexus a beaucoup à offrir.

C’est l’un des véhicules électriques les plus confortables que l’on puisse acheter et il est très agréable à conduire. Il est doté de nombreuses technologies, mais elles sont bien exécutées. Elles améliorent l’expérience de conduite au lieu de la dénaturer. À l’intérieur, le RZ est spacieux et accueillant, et l’espace de chargement est vaste. Et compte tenu de la réputation de fiabilité de Lexus, c’est un véhicule électrique que vous pouvez espérer posséder pendant longtemps.

Si vous avez déjà possédé et aimé un VUS Lexus et que vous souhaitez passer à l’électrique, le Lexus RZ 2023 ne vous décevra pas. Et si vous recherchez un équilibre presque parfait entre confort et performances dans un VUS électrique de luxe, le RZ devrait être haut sur votre liste. Il faut cependant passer outre l’autonomie et la capacité de recharge dépassée.

2023 Lexus RZ – Prix et versions

Le Lexus RZ 450e Signature 2023 est le modèle de base offert à partir de 64 950 $. Le véhicule est équipé de jantes en alliage de 18 pouces, de l’interface Lexus avec un écran de 14 pouces, d’une sellerie NuLuxe, de sièges avant chauffants, d’un volant chauffant, d’un chargeur sans fil Qi et de dix haut-parleurs.

Le Lexus RZ 450e Luxury 2023 commence à un PDSF de 73 550 $. Il est équipé de jantes en alliage de 20 pouces, d’un toit ouvrant panoramique, d’un hayon électrique, de sièges avant ventilés, de l’éclairage d’ambiance Lexus et du moniteur de vue panoramique, ainsi que d’aides à la conduite avancées telles que l’assistance aux embouteillages, l’assistance au changement de voie et l’alerte de trafic transversal à l’avant.

Enfin, le modèle haut de gamme Lexus RZ 450e Executive 2023 a un PDSF de 80 950 $ et offre toutes les commodités de luxe que l’on trouve sur les autres modèles, ainsi que des caractéristiques supplémentaires pour plus de commodité. Cela comprend des jantes en alliage de 20 pouces en bronze, une sellerie en ultra-suède, des sièges arrière chauffants, un toit ouvrant panoramique à gradation, un système Mark Levinson à 13 haut-parleurs, un affichage tête haute, des feux de route adaptatifs Advanced Park et la clé numérique.