Premier essai routier Kia EV9 2024 : Est-ce qu’il en offre assez?

La Kia EV9 2024 offre ce que les familles attendent d’un VUS à trois rangées de sièges, mais est-ce suffisant pour les inciter à passer à l’électrique?

Bonnes premières impressions Kia EV9 2024

Vaste espace intérieur

Beaucoup de technologie et de luxe

Agréable à conduire et agile

Mauvaises premières impressions Kia EV9 2024

Les roues de 21 pouces sont un peu dures

Les versions les plus intéressantes sont chères

Efficacité médiocre

Le Kia EV9 2024 est le premier VUS intermédiaire à trois rangées entièrement électrique à arriver sur le marché dans sa gamme de prix et son segment. Lors de la présentation du nouveau EV9 cette semaine en Arizona, Kia a commencé par vanter les mérites du nouveau EV9 en tant que véhicule utilitaire sportif, en grande partie parce qu’il est électrique. Cela signifie que son groupe motopropulseur électrifié libère de l’espace à l’intérieur tout en ajoutant du poids dans des zones clés, abaissant ainsi le centre de gravité et améliorant la conduite et l’agilité.

Ils avaient certainement raison sur ces deux points, mais après quelques heures passées au volant du dernier véhicule électrique de Kia, et après l’avoir conduit sur de longues portions d’autoroute et sur des routes étonnamment glissantes en plein cœur du désert, je me suis demandé si le fait d’être électrique était suffisant.

Comment le Kia EV9 2024 se compare-t-il au Kia Telluride?

Le concurrent le plus direct de l’EV9, du moins à court terme, viendra de l’autre côté de la salle de montre sous la forme du Kia Telluride. Les deux modèles partagent exactement le même espace pour les jambes à la première rangée et sont presque identiques en ce qui concerne l’espace pour les jambes et les épaules aux deuxième et troisième rangées. L’espace de chargement est légèrement à l’avantage du Telluride derrière les sièges avant, mais si l’on considère le coffre avant rendu possible par le groupe motopropulseur électrique, qui peut accueillir 52 litres dans les versions à traction intégrale et 90 litres supplémentaires dans les modèles à propulsion, l’EV9 est le plus polyvalent des deux. Il offre également beaucoup plus d’espace pour la tête à la troisième rangée et un peu plus d’espace pour les jambes. D’ailleurs, deux adultes de taille normale ont pu s’installer dans la troisième rangée, même si la première et la deuxième rangée étaient réglées pour accueillir deux journalistes de plus de six pieds.

Il ne fait aucun doute que l’EV9 remplit toutes les conditions en matière de polyvalence. Il est spacieux à chaque rangée, et le conducteur se sent à l’aise dans la rangée avant, ouverte et bien conçue. Les deuxième et troisième rangées sont accueillantes, la garde au toit étant un avantage particulièrement notable de l’EV9.

Toute la technologie dont vous avez besoin

La technologie présente à l’intérieur du nouveau EV9 est assez impressionnante, du moins dans les versions supérieures. L’EV9 bénéficie des dernières technologies d’aide à la conduite de Kia, telles qu’un système avancé d’assistance au stationnement, qui permet d’entrer et de sortir d’une place de stationnement à distance, ainsi que de bénéficier d’une assistance dans diverses situations, comme le stationnement en oblique ou en parallèle.

La fonction améliorée Highway Driving Assist 2 offre une capacité de conduite semi-autonome assez avancée en aidant à des fonctions telles que les changements de voie sur autoroute et le contrôle de la distance. Toutefois, cette technologie ne permet pas une conduite entièrement mains libres. Kia affirme avoir amélioré le capteur de détection des mains pour le rendre moins sensible aux différentes positions des mains. Le nouveau EV9 est également équipé de la dernière génération du système Kia Digital Key 2, qui permet aux propriétaires de partager l’accès à distance à leur véhicule avec leurs amis et leur famille, tout en offrant des fonctionnalités avancées à distance. Nombre de ces caractéristiques sont d’ailleurs exclusives au EV9 dans la gamme de VUS Kia.

Plusieurs options de batteries et de groupes motopropulseurs électriques

En ce qui concerne le groupe motopropulseur entièrement électrique, l’EV9 est le deuxième véhicule électrique Kia construit sur la plateforme modulaire globale électrique (e-GMP) du constructeur, ce qui signifie qu’il offre une multitude d’options de batteries et de motorisations. Cependant, seules quelques-unes intéresseront probablement les consommateurs au Québec.

Le modèle de base, qui débute à 59 995 $ et qui est équipé de la plus petite batterie de 76,1 kWh et d’un seul moteur électrique pour les roues arrière, a pour seul but de permettre au EV9 de bénéficier de remises sur les véhicules électriques. Il n’offre que 370 kilomètres d’autonomie et ne transmet que 215 chevaux et 258 livres-pieds de couple aux roues arrière. La capacité de remorquage est limitée à 1 000 livres.

Par la suite, vous pouvez opter pour un modèle à propulsion arrière doté d’une plus grosse batterie de 99,8 kWh, d’une pompe à chaleur et d’un volant chauffant. Kia a certainement fait ses devoirs pour s’assurer que l’EV9 s’adapte à nos hivers froids. La pompe à chaleur améliore l’efficacité, le volant chauffant, bien sûr, améliore le confort, mais nous avons aussi appris que les poignées de porte coulissantes sortent avec suffisamment de force pour briser toute glace qui aurait pu s’accumuler. Proposée à partir de 62 995 $, cette version offre la plus grande autonomie de tous les EV9, avec 489 kilomètres. Mais elle est à propulsion arrière, ce qui posera un problème pour plusieurs acheteurs potentiels.

La plupart opteront probablement pour un des trois modèles EV9 2024 à traction intégrale. En optant pour un modèle à quatre roues motrices, la capacité de remorquage passe à 5 000 livres et la puissance augmente de manière significative avec 379 chevaux et 516 livres-pieds de couple.

Offert à partir de 64 995 $ et jusqu’à 78 995 $ pour la finition haut de gamme Land avec ensemble GT-Line, le Kia EV9 2024 équipé de la transmission intégrale n’est pas donné, surtout pour les finitions supérieures. Il se rattrape toutefois avec une tonne d’équipements, à savoir les sièges chauffants de la deuxième rangée, les sièges ventilés à l’avant et à la deuxième rangée, la suite complète de technologies dont nous avons parlé précédemment, l’affichage tête haute et les sièges relaxants à l’avant et à la deuxième rangée. Kia s’est toujours distingué par sa proposition de valeur, et l’EV9 ne fait pas exception en équilibrant un prix quelque peu élevé avec pratiquement toutes les caractéristiques de confort que vous pourriez souhaiter. Oh, et Apple CarPlay et Android Auto sont désormais sans fil…

Bien sûr, le point fort de l’EV9 et de son petit frère Kia EV6 est l’architecture 800V qui permet une recharge rapide comme l’éclair. Capable de charger jusqu’à 215 kW, vous pouvez passer de 10 % à 80 % d’autonomie en 24 minutes si vous êtes connecté à un chargeur de 350 kW. Le chargeur embarqué peut accepter 11 kW, ce qui vous permet d’atteindre l’autonomie complète en moins de 7 heures à la maison. En d’autres termes, l’EV9 se recharge plus rapidement que la plupart des voitures électriques, malgré sa taille et sa polyvalence à trois rangées.

Sur la route avec le Kia EV9 2024

Une fois que nous avons pris la route, je cherchais à valider si l’espace et la technologie avancée de l’EV9 suffisent à amener les acheteurs de Telluride et d’autres modèles de VUS à trois rangées au monde des véhicules électriques.

La première chose que l’on remarque sur la route, c’est que l’EV9 est plus dynamique et plus amusant que n’importe quel autre VUS à trois rangées à essence sur le marché, y compris le Telluride ou, par exemple, un Mazda CX-90. L’emplacement des batteries crée une répartition idéale du poids et abaisse le centre de gravité, ce qui rend le VUS électrique à trois rangées de Kia étonnamment stable et agile dans les virages. Il n’y a pratiquement aucun mouvement de la carrosserie et la stabilité globale ajoute vraiment à l’expérience de conduite.

En termes de performances, les chiffres sur papier ne se traduisent pas nécessairement par des accélérations notablement rapides. Avec 379 chevaux et 516 livres-pieds de couple dans les modèles à transmission intégrale, je m’attendais à un peu plus d’élan lorsque j’appuyais sur l’accélérateur. Malgré tout, l’EV9 semble plus rapide qu’un véhicule utilitaire sport à essence traditionnel, et il offre une bonne puissance de dépassement, même à des vitesses plus élevées sur l’autoroute.

En termes de confort, là encore, il y a du bon et du moins bon. L’aérodynamisme exceptionnel de l’EV9 et son coefficient de traînée de seulement 0,28, équivalent à celui du Kia EV6, contribuent non seulement à améliorer l’efficacité, mais aussi à créer un habitacle très silencieux et apaisant. Les niveaux de bruit à l’intérieur se résument à des chuchotements, et vous n’entendez pas ce qui se passe à l’extérieur. L’EV9 atteint des niveaux de raffinement à l’intérieur qui s’apparentent à des VUS de luxe haut de gamme beaucoup plus onéreux.

En revanche, les pneus Hankook de 21 pouces qui enveloppent les roues de notre modèle d’essai haut de gamme ne sont pas des plus souples, et même sur les routes super lisses de l’Arizona, on pouvait sentir les petites bosses. Je me demande comment le confort se comportera sur nos routes beaucoup moins clémentes.

Le mot de la fin

Ayant deux jeunes enfants et un VUS de taille moyenne à trois rangées dans le garage, j’étais particulièrement intéressé par ce que le Kia EV9 2024 avait à offrir. Il est certainement à la hauteur dans tous les domaines qui sont importants pour moi lorsque je cherche un véhicule familial. Il est spacieux à l’intérieur, et il est suffisamment silencieux pour compenser les pneus dures, ce qui rend les longues heures sur la route agréables tant que les routes sont en bon état. Bien qu’il n’ait pas cette petite étincelle supplémentaire de performance que nous sommes en droit d’attendre d’un véhicule électrique, le EV9 est certainement un plaisir à conduire sur une route sinueuse et vous n’avez jamais l’impression que vous manquez de puissance sous votre pied droit.

En ce qui concerne l’autonomie, j’étais un peu inquiet quant à l’efficacité affichée. Nous avons consommé en moyenne entre 24 et 29 kWh aux 100 km, ce qui signifie que dans le meilleur des cas, l’autonomie serait d’environ 412 kilomètres. À 29 kWh par 100 km, l’autonomie équivalente est de 341 kilomètres…

Des tests supplémentaires seront nécessaires, mais je pense qu’il s’agit là d’un point clé qui dictera la popularité de l’EV9 et sa capacité à convertir les acheteurs traditionnels de VUS de taille moyenne. Avec plus de 400 km d’autonomie, et surtout compte tenu des temps de charge rapides offerts par le VUS électrique à trois rangées de Kia, très peu de compromis seront nécessaires pour passer de l’essence à l’électrique, et toutes les autres qualités de l’EV9 justifieront amplement ce passage. Si l’efficacité s’avère plus proche des taux de consommation élevés que nous avons observés, les avantages supplémentaires du groupe motopropulseur entièrement électrique en termes de maniabilité et de performances pourraient ne pas suffire à compenser.