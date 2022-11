Premier essai routier Honda Civic Type R 2023 : Pour une clientèle existante et plus âgée

Le prix de la nouvelle Honda Civic Type R 2023 est de 50 050 $ au Canada.

La Type R est basée sur la Civic de 11e génération.

Si vous en voulez une, vous feriez mieux de contacter quelqu’un chez Honda MAINTENANT.

La Honda Civic Type R 2023 est l’une des nombreuses voitures spéciales que nous, Nord-Américains, avons regardé évoluer de loin. Bien que Honda/Acura ait fait le bonheur de la communauté des passionnés avec l’Integra Type R et quelques versions SiR de diverses Civic. Il aura fallu attendre la 6e génération de Type R pour que nous l’obtenions et qu’elle fasse son entrée.

Connue sous le nom de code FK8, cette Type R a fixé haut la barre pour les voitures de sport à traction avant qu’il soit pratiquement impossible d’égaler depuis son lancement en 2017. En fait, l’édition limitée de la Type R a établi un record de piste sur un tour à Suzuka en 2021, qui n’a été battu que de 0,873 seconde par la nouvelle Type R. Mais, ce qui est peut-être plus révélateur des compétences écrasantes de la FK8, c’est qu’elle a détenu le titre de voiture à traction avant la plus rapide au Nurburgring pendant deux ans, jusqu’à ce que Renault le lui ravisse avec un temps plus court de 3,7 secondes. Le fait que nous n’ayons pas encore de temps au tour pour la nouvelle Type R, connue sous le nom de FL5, est assez révélateur, même si les résultats ne se font pas attendre…

Évolution parallèle

Si vous êtes familier avec les multivers, la FK8 et la FL5 pourraient être la même voiture lancée au même moment dans deux univers parallèles, ou presque. Dans le premier, la FK8 est clairement axée sur le public « Rapides et Dangereux » tandis que la FL5 s’adresse au groupe d’amateurs plus mature. Cette conclusion est le fruit de mon expérience en tant que propriétaire d’une Civic Type R 2021 à très faible kilométrage, depuis sa sortie de l’usine, et de la conduite des deux voitures dos à dos.

La nouvelle Civic Type R 2023 est toujours animée par le moteur 4 cylindres K20C1 turbo de 2,0 litres. Pour cette version de la Type R, Honda a amélioré le chargeur, augmenté légèrement la suralimentation et porté la puissance du moteur à 315 chevaux à 6 500 tr/min et 310 lb-pi de couple de 2 600 tr/min à 4 000 tr/min, contre 306 et 295 respectivement dans la FK8.

Je sous-estime peut-être les améliorations apportées au moteur, mais le résultat final est que la nouvelle FL5 ne semble pas plus rapide que la FK8. La FL5 pèse environ 30 kg de plus que la FK8, ce qui n’est pas suffisant pour annuler les 9 ch et 15 couples supplémentaires, mais là encore… Le KC20 génère toujours un couple important à bas régime qui brisera rapidement l’adhérence des pneus Michelin Pilot Sport avant avec seulement une légère dose d’accélérateur.

Les changements notables

Depuis le siège du conducteur, l’expérience de conduite manuelle est accrue grâce à un levier à haute rigidité et à un schéma de grille de vitesses optimisé, associés à un volant d’inertie plus léger. Bien que la FK8 offre l’une des expériences de changement de vitesse les plus satisfaisantes, celle de la nouvelle Type R est encore meilleure. Il y a toujours une quantité satisfaisante de résistance mécanique dans les passages de vitesse, mais l’actionnement du levier de vitesse dans le schéma « H » est encore plus naturel. Ajoutez à cela un placement parfait de la pédale avec un point de friction d’embrayage intuitif et le changement de vitesse devient une drogue.

Une autre différence se situe à proximité du levier de vitesses à embout en aluminium. La nouvelle Honda Civic Type R 2023 dispose toujours des modes de conduite Confort, Sport et +R, mais il y a maintenant aussi un réglage Individuel. Si vous vous êtes redu jusqu’ici, vous êtes arrivé assez loin pour apprendre que c’est le principal avantage objectif de la nouvelle FL5 par rapport à la FK8.

Les amortisseurs adaptatifs et réglables peuvent désormais être réglés séparément, tout comme l’ensemble des autres fonctions de conduite telles que la direction et la réponse à l’accélérateur. Cela transforme finalement la Type R en une voiture de sport compacte plus civilisée. La nouvelle voiture, basée sur la 11e génération de Civic, présente un empattement plus long de 35 mm et une voie plus large. Associée à des amortisseurs fixés en position Confort, la Type R peut maintenant se débrouiller sur les routes horribles de la région de Montréal avec une aisance similaire à celle de la Civic régulière. En revanche, Honda a réglé les amortisseurs, en mode Sport, pour qu’ils soient beaucoup moins tolérants que ceux de la FK8. En d’autres termes, l’ancienne Type R est plus souple en mode Sport que la nouvelle.

Un châssis toujours aussi parfait, ou presque

La suspension avant dispose toujours d’une configuration à deux axes, séparant la jambe de force de l’action de la direction, tandis que l’arrière conserve une configuration multibras. Avec ces amortisseurs adaptatifs, la nouvelle Honda Civic Type R 2023 s’attaque toujours à n’importe quelle bretelle d’accès ou de sortie avec une adhérence et un équilibre majestueux. Malheureusement, je n’ai pas pu pousser la voiture sur une piste cette fois-ci, mais j’espère que cela changera dans le futur.

Il n’y a jamais aucun doute sur le fait que le conducteur est en contrôle, simplement parce que la tenue de route de la Type R est indiscutablement bonne. Que l’on écrase l’accélérateur et que l’on sente le différentiel à glissement limité hélicoïdal s’attaquer à la surface ou que l’on freine à l’entrée d’une sortie, les réactions combinées des pneus Michelin Pilot Sport 4 S et de la direction rassurent le conducteur sur le fait que les limites sont encore loin d’être dépassées.

À propos de la direction, je suis surpris de constater que les performances de la nouvelle FL5 sont un cran en dessous, de 12 à 11 sur 10, de celles de la FK8. La meilleure façon d’illustrer la différence est de dire que l’assistance de l’ancienne Type R est régulière tout au long des tours de volant, comme si elle n’était pas assistée. L’assistance de la nouvelle voiture diminue légèrement lorsque le volant revient au centre pour augmenter une fois le seuil franchi. Oui, c’est à peu près tout.

CTR mature

Et maintenant, le look. C’est indéniablement le plus gros changement d’une génération à l’autre. Le design de la nouvelle Type R 2023 est un retour aux sources du modèle, du moins pour les trois premières générations. À la base, la Type R était une Civic avec un aileron et des roues. À partir de la quatrième version, Honda est devenu de plus en plus audacieux avec des ajouts de carrosserie plus agressifs, de grands ailerons et des roues. Les Type R FK2 et FK8 étaient l’expression ultime de ce qui, pour beaucoup, a contribué à faire de la Type R une icône.

La nouvelle Honda Civic Type R 2023 est incroyablement belle, presque d’inspiration allemande. Des marques comme Audi et Volkswagen ont perfectionné l’art de la subtilité puissante, et cela s’applique ici. Les meilleures parties sont les ailes arrière uniformes et, en fait, l’intégralité de son arrière, y compris l’aileron de bon goût et le pare-chocs discrètement orné. En bref, la nouvelle Type R n’est plus la voiture visuellement abrasive qu’elle était auparavant. Et cela pose un problème : elle passe inaperçue. Pire encore, on pourrait facilement la confondre avec une Accord avec un aileron.

En conduisant les deux voitures, il était clair que la vielle Type R attirait le plus de regards. Tragiquement et honnêtement, une seule personne a reconnu la nouvelle Civic phare. Les concepteurs ont évidemment choisi cette voie pour répondre à la clientèle vieillissante existante. Et ce serait moi…

En parcourant la galerie, vous remarquerez que l’habitacle est bien différent de celui de l’ancienne Civic. En bref, le nouveau tableau de bord dépasse de loin celui de l’ancienne, tout comme la caméra, les menus et l’interaction avec le système d’infodivertissement via l’écran tactile de 9 pouces. Enfin, les sièges de la nouvelle Type R sont légèrement plus coussinés, ce qui améliore sommairement le confort.

Quelle Type R êtes-vous ?

Après 48 heures passées avec les voitures et de nombreuses heures à conduire et à regarder les deux Type R, il est évident que les deux voitures sont exceptionnelles, similaires et très différentes.

La nouvelle Honda Civic Type R 2023 est différente parce qu’elle est maintenant en concurrence plus directe avec la Volkswagen Golf R, l’Audi S3 et d’autres voitures sportives haut de gamme comme la Mercedes-AMG CLA 35, ce qui est intentionnel. Il est possible qu’en guise de dernier hourra pour la Civic Type R à essence, Honda veuille partir sur une note plus noble.

En fin de compte, la nouvelle Type R est aussi exceptionnelle qu’elle doit l’être, mais elle n’est pas plus exceptionnelle. Quelqu’un sur Internet l’a bien dit : c’est la suite d’une série qui ne peut pas être refaite. Mais ça vaut quand même la peine de la regarder en boucle.

Pendant un moment, j’ai pensé à échanger ma FK8 contre une FL5 en regardant la nouvelle Type R. Puis, j’ai pris le volant de ma voiture et j’ai laissé tomber cette idée.