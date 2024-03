Premier essai Hyundai Santa Fe 2024: mais où est l’hybride rechargeable?

À une époque au cours de laquelle les VUS ne constituaient pratiquement qu’un seul et unique segment, Hyundai est débarqué avec la première génération du Santa Fe. On remonte à 2001. Pour 2024, Hyundai lance la cinquième génération du Santa Fe dont le style est très audacieux.

Pour 2024, le Santa Fe fait peau neuve complètement.

Les consommateurs ont le choix entre un moteur turbocompressé de 1,6 L jumelé à la technologie hybride et un moteur turbocompressé de 2,5 L.

Le Hyundai Santa Fe 2024 est offert à partir de 40 999 $ (plus 2000 $ de frais de transport et de préparation).

À l’occasion du lancement canadien, Ecolo Auto s’est déplacé en Colombie-Britannique pour conduire en primeur le Hyundai Santa Fe 2024. Voici le compte rendu complet de nos premières impressions.

Une silhouette audacieuse

Tous les goûts sont dans la nature et nous n’estimons pas que notre appréciation du style d’un VUS intermédiaire à trois rangées puisse influencer quoique ce soit dans le processus d’achat d’un consommateur. En revanche, force est d’admettre que le Santa propose un style plus audacieux que jamais. Alors que ce modèle a toujours été victime d’un manque cruel de personnalité, ses concepteurs ont tout mis en oeuvre afin de renverser la vapeur. Après 25 ans, le Santa Fe semble enfin avoir une identité. À l’exception de la thématique du H que l’on retrouve à plusieurs endroits autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, le Santa Fe partage peu d’éléments esthétiques avec les autres membres de la famille Hyundai. Bien qu’il ait un style qui lui soit propre, on note certaines ressemblances avec l’ancien Ford Flex en plus de certains rappels du style du Land Rover Defender.

De notre côté, nous craignons que le style du nouveau Santa Fe vieillisse prématurément.

1,6 L hybride ou 2,5 turbo

Avec son nouveau Santa Fe, Hyundai adopte une stratégie osée, mais qui sera certainement appréciée des consommateurs. En effet, le constructeur coréen offre exclusivement la motorisation hybride avec les versions d’entrée de gamme, soient les Preferred et Preferred avec l’ensemble Trend. Grosso modo, le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,6 L est jumelé à un système hybride ainsi qu’à une transmission automatique à six rapports. Le tout génère une puissance de 231 chevaux et un couple de 271 lb-pi. Hélas, nous n’avons pas pu mettre à l’essai cette motorisation. Les versions à mécanique hybride du Santa Fe arriveront un peu plus tard sur le marché.

Également, en optant pour une version XRT – une nouvelle version aux prétentions plus aventurières -, Luxury et Ultimate Calligraphy, on a droit à un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 L. Cette motorisation développe une puissance de 277 chevaux et un couple de 311 lb-pi. Le moteur est jumelé à une transmission automatique à double embrayage étagée sur huit rapports. Le niveau de puissance est satisfaisant bien que la conduite soit plutôt aseptisée. On revanche, on a observé certaines hésitations de la part de la transmission. Somme toute, le Santa Fe 2024 est bien insonorisé et il est généralement confortable.

Cela étant dit, la version hybride rechargeable est absente du catalogue. En ce qui nous concerne, il s’agit d’une lacune majeure et nous trouvons déplorable que le constructeur coréen ait mis une croix sur le projet. Hyundai n’a aucune intention de vendre une telle version chez nous. Précisons qu’ailleurs dans le monde, Hyundai commercialise une version hybride rechargeable de ce modèle. Qui plus est, le modèle de précédente génération était disponible avec la technologie hybride rechargeable. On pouvait parcourir jusqu’à 50 kilomètres en mode électrique en plus de profiter des subventions gouvernementales. Les consommateurs ont apprécié le modèle et ils auraient certainement aimé que l’offre se poursuive avec la cinquième génération du Santa Fe.

Au terme de notre essai derrière le volant du Santa Fe 2024, l’ordinateur de bord affichait une cote de 10,5 L/100 kilomètres. De son côté, Ressources naturelles Canada annonce une cote de 10,6 L/100 kilomètres en conduite combinée. En optant pour la motorisation hybride, la consommation en conduite combinée est abaissée à 6,9 L/100 kilomètres. Cette dernière reste à être confirmée.

Le Hyundai Santa Fe 2024 est offert à partir de 40 999 $ pour une version Preferred. On rajoute 4000 $ pour l’ensemble Trend qui comprend entre autres les jantes de 20 pouces, le double toit ouvrant, les sièges en similicuir, l’instrumentation numérique de 12,3 pouces ainsi que la clé numérique. Quant aux versions XRT, Luxury et Ultimate Calligraphy, leur prix est respectivement de 46 999 $, 49 999 $ et 53 499 $. Enfin, à tous ces montants, il faut ajouter 2000 $ pour les frais de transport et de préparation.

On ne sait plus quoi faire pour se démarquer

Le segment des VUS intermédiaires est hautement compétitif et il est d’une importance capitale pour un manufacturier qui désire briller sur le marché nord-américain. Or, après 125 ans d’histoire de l’automobile, on doit parfois faire preuve d’un excès de créativité si l’on désire se démarquer. Au passage, mentionnons que les concepteurs du nouveau Santa Fe ont intégré une poignée dans le pilier C. Le but? Grimper plus facilement sur le pneu arrière afin d’installer des vélos sur le toit, par exemple. C’est niché. Attendez de voir à quoi sert le compartiment juste en haut du coffre à gant… Il s’agit dans les faits d’un compartiment de stérilisation. Parce qu’on sait très bien que ça fait partie des critères d’achat des consommateurs nord-américains. Non, évidemment.

Pas de cannibalisation en vue avec le Palisade

Par rapport au modèle sortant, le Santa Fe 2024 est plus long et plus haut. Ce n’est pas qu’une illusion. Ainsi, lorsque le constructeur a levé le voile sur le modèle de cinquième génération, on a tout de suite craint pour la survie du Palisade. Or, soyez rassuré, le nouveau Santa Fe n’a rien à voir avec le Palisade. Non seulement on ne retrouve pas la souplesse du moteur V6, mais la troisième banquette ne peut recevoir que deux occupants (contre trois dans le cas du Palisade). Qui plus est, l’espace de chargement demeure plus vaste avec le Palisade lorsque la troisième rangée est en place. Cela étant dit, l’ouverture du hayon est particulièrement large et bien pensée, ce qui rend le tout plutôt pratique.

Il importe de préciser que le Santa Fe 2024 est un véhicule qui peut accueillir sept occupants au total. En revanche, la version Ultimate Calligraphy est dotée de sièges de type capitaine à la deuxième rangée, ce qui ne lui permet que de recevoir six occupants.

Également, le Palisade conserve une longueur d’avance avec sa capacité de remorquage de 5000 livres. De son côté, le Santa Fe 2024 à motorisation hybride peut remorquer une charge allant jusqu’à 2500 livres. Quant à la version XRT qui bénéficie notamment d’un refroidisseur d’huile à sa transmission, sa capacité de remorquage est de 4500 livres.

Une version aux couleurs de votre équipe préférée de la LNH

Dans le cadre de son association avec la Ligue nationale de hockey, Hyundai a conçu une édition spéciale de son nouveau Santa Fe. Elle a d’ailleurs été dévoilée en primeur au Salon International de l’Auto de Montréal. En plus d’un habillage qui lui est propre, cette version est décorée aux couleurs de votre équipe préférée de hockey. Cette édition est exclusive au marché canadien et seulement 500 unités seront produites. Il est intéressant de noter qu’elle reçoit tout le luxe et l’équipement de la version la plus cossue, soit l’Ultimate Calligraphy, mais que son capot renferme la motorisation hybride.

Hélas, si tout comme nous, vous souffrez de nostalgie profonde, vous serez déçu d’apprendre que les Whalers de Hartford ne font pas partie de la liste des équipes possibles.

En bref

En bref, il est difficile de se prononcer à l’heure actuelle au sujet de la version hybride étant donné que le constructeur n’a pas été en mesure de nous la faire essayer. Toutefois, en décortiquant le tout en détail, nous serions fortement tentés d’affirmer que la version Preferred est assurément la plus intéressante de la gamme et que l’ensemble Trend saura certainement plaire à une part de la clientèle.

Le Hyundai Santa Fe 2024 est un VUS plus raffiné que jamais bien qu’il n’évoque aucune émotion à la conduite. On a apprécié l’insonorisation générale et le confort des sièges à l’avant.