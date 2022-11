Premier essai du Kia Niro 2023 : vert et percutant

Le Kia Niro 2023 se détaille à partir de 31 845 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Nouveau design sophistiqué, plus écoénergétique que jamais, plus d’espace aux places arrière.

Couple en baisse pour la version 100 % électrique, certains rivaux sont moins chers, les surfaces intérieures en noir reluisant attireront rapidement la poussière.

Le design, ça vend. Cela engendre souvent des achats émotionnels, et c’est ce qui permet au Kia Niro 2023 de se démarquer dans une mer de conformité automobile. Les tendances, ça vend aussi, et le Niro affiche clairement son côté environnemental, alors que le marché des voitures électriques prend de l’ampleur.

On remarque immédiatement son apparence extérieure. Inspiré du concept Kia HabaNiro dévoilé pour la première fois en 2019, le Niro de deuxième génération affiche une carrosserie audacieuse, frappante, lui conférant non seulement des airs de capsule spatiale, mais aussi une personnalité unique avec des détails stylistiques distincts. Les plus notables, ce sont les panneaux de carrosserie contrastants entourant la partie frontale du véhicule, garnissant le bas des portes et, selon la déclinaison choisie, habillant le pilier arrière.

Comme c’était le cas de la première génération, le Kia Niro 2023 peut être choisi avec l’une de trois motorisations électrifiées, allongeant sa liste de concurrents pour inclure les Toyota Prius et Prius Prime, la Toyota Corolla hybride, le Hyundai Kona électrique, la Hyundai Elantra hybride, les Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV, le Ford Maverick hybride, la MINI Cooper SE, le Mazda MX-30, la Nissan LEAF, le Subaru Crosstrek hybride rechargeable ainsi que le Kia Soul EV.

Il est légèrement plus gros, reposant sur un empattement allongé de 20 millimètres, alors que la longueur hors toute a été étirée de 65 mm. Le multisegment est 20 mm plus large et sa hauteur du toit demeure inchangée. Les voies avant et arrière sont un tantinet plus larges aussi, s’harmonisant avec la carrosserie élargie.

Quant aux dimensions intérieures, le dégagement pour les jambes et les hanches à l’avant est en recul, mais l’on note des gains pour ceux des passagers arrière, permettant à ces derniers d’être plus à l’aise. L’espace pour la tête avant et arrière est marginalement mieux, et c’est aussi le cas pour l’aire de chargement dans les variantes hybride et électrique, avec un volume maximal de 1 805 litres. Pas de changement pour la version hybride rechargeable, affichant un volume maximal de 1 546 litres puisqu’il y a beaucoup moins de rangement sous le plancher, l’espace étant occupé par le réservoir d’essence et les batteries.

Le Kia Rio 2023 en version hybride se fie sur un quatre cylindres de 1,6 litre, d’un moteur électrique, d’une petite batterie et d’une boîte automatique à six rapports avec double embrayage, produisant un total de 139 chevaux et un couple de 195 livres-pied. Ces chiffres sont inchangés par rapport à ceux de la génération précédente, mais le constructeur avance que le moteur profite d’un meilleur refroidissement, d’une réduction de la friction interne et d’une combustion plus efficace, alors que le taux de compression passe de 13:0 à 14:0. Le résultat, c’est une consommation encore plus basse, avec que les cotes ville/route/mixte sont maintenant de 4,5 / 4,4 / 4,4 L/100 km. L’ancien Niro hybride ne pouvait faire mieux que 4,6 L/100 km en conduite mixte.

Pour ceux désirant faire l’expérience d’un véhicule électrique, mais qui ne sont pas prêts à se commettre à 100 %, le Niro hybride rechargeable est toujours disponible. Il propose la même motorisation que la version hybride conventionnelle, mais se dote d’un moteur électrique plus puissant et d’une batterie plus grosse, passant cette année de 8,9 à 11,1 kWh. La puissance totale s’élève à 180 chevaux et le couple, à 195 livres-pied, alors que l’autonomie en conduite 100 % électrique passe de 42 à 55 kilomètres. Évidemment, la version rechargeable est un peu plus performante que la version non rechargeable, et une fonction EV peut être activée afin de mettre le moteur à essence sur pause — bien que celui-ci démarrera à nouveau si l’on écrase l’accélérateur pour obtenir la puissance maximale.

Quant au Kia Niro 2023 entièrement électrique, son moteur électrique est connecté aux roues avant, produisant 201 chevaux et 188 livres-pied. La motorisation du Niro électrique sortant affichait un couple de 291 livres-pied, un écart quand même notable. Toutefois, sur la route, on ne sent pas le nouveau Niro EV nécessairement plus lent lors des décollages, alors que les roues patinent moins, et la puissance du véhicule devrait être plus facile à gérer en hiver. Le couple réduit permet aussi de prolonger la durée de vie de la batterie, selon Kia, tout en aidant à faire passer l’autonomie maximale de 385 à 407 kilomètres. Le bloc-batteries passe de 64,0 à 64,8 kWh, alors que la vitesse du chargeur intégré passe de 7,2 à 11,0 kW.

Sur les autoroutes et les routes sinueuses autour de San Diego où l’on a conduit le Niro, il s’est montré solide et plus raffiné que jamais, avec des transitions imperceptibles entre le moteur à essence et le moteur électrique, dans le cas des versions hybride et hybride rechargeable, bien sûr. Les trois profitent d’un habitacle bien insonorisé, bien que les routes de la Californie lisses comme la surface d’une table de billard n’ont rien à voir avec chaussées craquelées et bosselées chez nous. Le comportement routier de l’ancien Niro était appréciable, et celui de la nouvelle génération l’est davantage.

L’habitacle du Kia Niro 2023 profite d’une refonte totale, arborant une présentation similaire à celle des autres nouveaux produits de la marque. On obtient désormais un large panneau abritant à la fois l’instrumentation numérique du conducteur et l’écran tactile du système de navigation, ce dernier affichant une taille de 8,0 ou de 10,25 pouces. Les zones de boutons à l’écran sont grandes, les menus clairs, et le système comporte une foule de fonctionnalités. Il est compatible avec Apple CarPlay sans film, mais pas Android Auto pour le moment. En revanche, il y a beaucoup de garnitures noir reluisant, qui attireront rapidement la poussière et que l’on devra nettoyer souvent. Ou pas, si l’on n’est pas des maniaques de la propreté.

Parmi l’équipement disponible se trouve un affichage tête haute, un toit ouvrant électrique, des roues en alliage de 16 à 18 pouces, des sièges chauffants et ventilés, un volant chauffant, un régulateur de vitesse adaptatif, des sièges avant à réglage électrique avec mémoire de position pour le conducteur, un hayon à commande électrique, un clé numérique, une chaîne audio Harman/Kardon, un garnissage des sièges en tissu ou en similicuir, une recharge de téléphones par induction et un éclairage d’ambiance à DEL. Un système V2L est également disponible sur la version la mieux équipée du Niro électrique, permettant de recharger des appareils électroniques externes ou bien de procurer de l’électricité en camping ou lors des pannes de courant à la maison, par exemple. De série, le Niro comprend aussi le freinage autonome d’urgence, la prévention de sortie de voie et la surveillance des angles morts, entre autres.

Au Canada, le Niro EV est proposé en déclinaisons Premium, Premium+ et Limited, alors que la version hybride en offert en versions LX, EX, EX Premium et SX. Le Niro hybride rechargeable n’est disponible qu’en finition EX afin de garder son prix raisonnable. L’échelle de prix débute à 31 845 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Au final, le Kia Niro 2023 répond aux attentes, comme c’était le cas de l’ancienne génération. Par contre, il profite de petites améliorations ici et là, avec le coup d’éclat de son design percutant qui devrait attirer son lot de commentaires. Il pourrait bien avoir une version du Niro pour convenir aux besoins et aux désirs de tous, selon le degré d’engagement des consommateurs quant à l’achat d’un véhicule électrifié. Ces trois variantes seront disponibles au Canada à partir du printemps de 2023.

