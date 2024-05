Premier essai Chevrolet Silverado EV RST 2024 : un verre à moitié plein

Autonomie impressionnante (jusqu’à 724 km), mais le poids excessif nuit aux performances.

Les fonctionnalités avancées comprennent un écran multimédia de 17,7 pouces et l’interface Google Built-in.

Le poids élevé a un impact sur la dynamique de conduite, le rendant moins agile que ses concurrents.

C’est en janvier 2022 que Chevrolet a présenté pour la première fois le Silverado EV, la version tout électrique de sa camionnette pleine grandeur. La stratégie de Chevrolet était simple avec ce modèle ; concevoir un produit tout électrique, plutôt que de modifier le Silverado à essence pour en faire un véhicule à batterie.

Ironiquement, en mars 2022, Ford présentait son F-150 Lightning, un modèle électrique construit à partir de la version régulière.

Deux compagnies ennemies, deux approches diamétralement opposées. Laquelle représente la meilleure solution pour vous, l’acheteur ?

À première vue, la façon de faire de General Motors (GM) semble être la plus efficace. En concevant un modèle électrique propre, on contrôle tout, de l’aérodynamisme à la taille des batteries qu’on veut lui donner, en passant par son design et sa dotation. L’inconvénient, c’est qu’on arrive sur le marché plus tard.

Est-ce que la solution dont Chevrolet a accouché a tout pour s’imposer face au grand rival qu’est Ford ? Après l’essai du modèle, rien n’est moins sûr, malgré une qualité fort évidente.

L’autonomie promise

Lors des premières présentations du Silverado EV, Chevrolet nous confiait avoir établi une priorité comme base de ses travaux ; offrir une autonomie de 400 miles, soit 644 km. Il n’était pas question pour la marque d’en proposer moins, considérant que les acheteurs allaient assurément remorquer tôt ou tard avec leur véhicule, et que la perte d’autonomie en de telles situations peut être spectaculaire, selon le poids greffé derrière.

On a tenu promesse. Avec les trois versions qui sont au catalogue, soit les 3WT, 4WT et RST, on a des données impressionnantes. Pour les deux modèles WT (Work Truck), on parle de 632 km et de 724 km. Quant à la variante de performance RST, elle propose une liberté de 708 km.

Et ce n’est pas de la poudre aux yeux. Chez Ford, l’autonomie affichée est d’un optimisme éhonté. Ça fond à vue d’œil. Avec ce que j’ai pu constater lors de l’essai d’un modèle 4WT, ainsi que de la version RST, on obtient du « un pour un », soit un kilomètre parcouru par kilomètre affiché. Ça peut bien sûr varier un peu, d’un côté ou de l’autre selon la conduite, mais la compagnie frappe dans le mille en offrant un modèle à l’autonomie très généreuse. C’est vendeur.

Et en situation de remorquage, on nous a expliqué que le système évaluait à l’avance la perte (estimée à 30 % chez Chevrolet), et affichait à l’écran ce qui était alors possible. Ainsi, plutôt que de proposer 650 ou 700 km, il va en indiquer 400, mais c’est ce que vous allez pouvoir franchir avec votre remorque. Pas de calculs à faire pendant la conduite, pas de stress relié à la chose.

Le hic

Le problème, c’est que pour livrer une telle autonomie, on a dû en mettre des batteries. En fait, la taille du groupe atteint 205 kW. Tiens, c’est aussi ce qu’on retrouve avec le Hummer EV. Et vous le devinez, le poids est en conséquence. Le Silverado EV pèse plus de 8500 livres (3870 kg, au minimum), ce qui est beaucoup trop.

Ce poids, on le ressent constamment ; à l’accélération, où malgré la puissance, on sent qu’on demande à un bloc de béton d’agir comme une gazelle ; au freinage, où nonobstant la présence de disques de 17 pouces, on doit se montrer responsable avec une telle masse entre les mains ; en virage, où l’on sent que le véhicule veut tout faire sauf suivre la voie qu’on lui indique.

À titre comparatif, un Ford F-150 Lightning, ça fait osciller la balance à quelque 6500 livres. La différence est énorme, et même si le Ford n’est pas une ballerine sur la route, c’est plus facile à gérer.

Pour ajouter à ce désagrément sur la route, Chevrolet a eu l’idée de doter la version RST First Edition, celle essayée, de jantes de 24 pouces. Le mariage n’est pas bon, point barre. C’est tolérable sur une route lisse, ce dont le Québec ne regorge pas. Des jantes de 22 pouces seront livrables avec les autres modèles RST. Avec les moutures WT, on retrouve des roues de 18 pouces ; c’est évidemment beaucoup mieux pour l’absorption des imperfections de la route.

D’autres forces et faiblesses

L’autonomie extraordinaire nous réjouit, mais le poids nous fait déchanter. Ce genre de sentiment mitigé entre ce qu’on aime et qu’on aime moins du modèle revient souvent à l’analyse du produit.

Par exemple, on adore la paroi Multi-Flex qui peut être rabattue entre la cabine et la caisse. Cela permet d’allonger le lit de cette dernière, pour obtenir une surface de 10 pieds et 10 pouces pour le chargement. En revanche, la qualité des matériaux à bord laisse à désirer pour une camionnette qui se vend 117 499 $, avant les frais.

On aime bien toutes les fonctionnalités que l’on retrouve à l’écran du système multimédia (17,7 pouces), ainsi que la qualité graphique, mais la présentation de la planche de bord demeure fade avec cette unique surface vitrée devant nos yeux, qui inclut aussi une unité de 11,0 pouces pour les informations relatives à la conduite.

Et pour en revenir à l’autonomie, si c’est excellent de ce côté, il faudra être patients pour la recharge à la maison. Aucun chiffre n’a été confirmé pour le moment, mais avec une puissance de 11,6 kW, on ne pourra pas faire de miracles. Sur une borne de niveau 3, il faudra compter 40 minutes pour voir le niveau d’énergie passer de 10 % à 80 %. On pourra aussi récupérer 177 km en 10 minutes.

En vrac

En terminant, un mot sur la puissance et les capacités du modèle. Avec cette version RST, on vous offre la totale avec une prestation maximale de 754 chevaux et 785 livres-pieds de couple. Cette poussée est possible à l’activation du mode WOW (Wide Open Watts). Impressionnant, mais peu utile. L’accélération et les reprises ne sont pas un problème avec cette variante, il va sans dire.

À l’arrière, vous pourrez atteler 10 000 livres, alors que la charge utile de la caisse est fixée à 1300 livres.

Sur le plan technologique, le Silverado EV profite d’une interface intégrée signée Google, ainsi que du système de conduite semi-autonome Super Cruise, qui sera fonctionnel sur un total de 1,2 million de kilomètres au Canada et au Mexique à la fin de 2025.

Et parlant de l’année 2025, il faut s’attendre à l’arrivée d’autres variantes, y compris un modèle LT, ainsi qu’une version Trail Boss. On peut aussi anticiper une déclinaison High Country qui pourrait offrir une cabine de luxe digne de ce nom.

Conclusion

Intéressant à plusieurs égards, le Silverado EV n’arrive pas à nous convaincre qu’il est la solution idéale dans l’univers de la camionnette électrique. Les choses évolueront bien sûr, et l’on ne peut que souhaiter une réduction massive du poids au fil des années. La qualité des matériaux devra aussi faire un bond en avant, considérant la facture exigée.

Pour le reste, les bases sont bonnes avec une autonomie plus que respectable et une puissance tout à fait adéquate.

Du travail reste à faire, toutefois.