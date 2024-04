Premier essai Audi A3 / S3 2025: seulement un échantillon de la gamme européenne

C’est dans le but d’offrir une alternative de plus petit format que l’A4 qu’est née l’A3 en 1996. Depuis, quatre générations du produit se sont succédé. Pour 2025, Audi procède à une mise à jour en bonne et due forme pour le modèle commercialisé en Amérique du Nord.

L’Audi A3 2025 reçoit quelques changements esthétiques.

Elle continue d’être proposée exclusivement dans une configuration de berline à quatre portes sur notre marché.

L’Audi S3 2025 profite d’une bonification de sa puissance et elle développe dorénavant 329 chevaux.

Afin de mettre à l’essai le duo d’Audi A3 et S3 2025, Ecolo Auto s’est rendu en banlieue de Munich en Allemagne pour participer au lancement international. Voici le compte rendu complet de nos premières impressions.

Quelques changements esthétiques pour l’A3 2025

D’emblée, il faut savoir qu’Audi poursuit la commercialisation de la quatrième génération de l’A3. Il ne s’agit pas d’un changement de génération, mais plutôt d’un léger renouvellement du modèle en place. Du côté de l’Europe, ce modèle mis au goût du jour est commercialisé dès l’année-modèle 2024 alors que de notre côté, il faudra patienter jusqu’à l’année-modèle 2025.

Comme on peut le voir en jetant un coup d’oeil aux photos, l’A3 reçoit quelques changements esthétiques. Ses pare-chocs ont été redessinés, de même que ses jantes et le diffuseur. Les prises d’air ont été agrandies. Mentionnons aussi au passage que la petite berline allemande de luxe est désormais dotée de phares numériques.

Sur le plan mécanique, il n’y a pas de changement au tableau en ce qui concerne la nouvelle A3. Elle conserve son moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. La puissance demeure à 201 chevaux. Nous n’avons pas été en mesure de mettre à l’essai cette déclinaison. En revanche, nous avons pu parcourir quelques dizaines de kilomètres derrière le volant d’une berline A3 à moteur turbocompressé de 1,5 L. Cette mécanique est certainement poussive, mais on a pu apprécier la précision de la direction et la conception solide de son châssis.

À l’intérieur, bien que les plastiques noirs et durs soient nombreux, le tout est bien ficelé. Bien qu’Audi affirme avoir renouvelé le sélecteur de vitesse, on en aurait profité, tant qu’à y être pour le relocaliser si ça n’avait dépendu que de nous. L’habitacle de l’A3 demeure, somme toute, plutôt étroit et la console centrale est un peu large. On aurait eu intérêt à dégager cette portion et ainsi profiter d’un habitacle plus aéré. Rendu là, on est dans les détails, on en convient.

Une bonification de la puissance pour la S3 2025

Pour 2025, Audi a redoublé d’efforts avec la S3. Si vous n’êtes pas familier avec la nomenclature du constructeur allemand de véhicules de luxe, l’appellation S est apposée sur les versions sportives. Et les lettres RS désignent les versions très sportives.

Dans le cas de la S3 2025, elle est également animée par le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. En revanche, dans son cas, la puissance s’élève à 329 chevaux, soit 23 de plus que pour la précédente itération. Le tout procure des accélérations vives. Nous avons également constaté la rapidité d’exécution de la transmission automatique à double embrayage à sept rapports. Cela étant dit, en plus de quelques changements esthétiques auxquels elle a droit aussi, la S3 bénéficie d’un répartiteur de couple, ce qui a pour effet de bonifier son comportement dynamique et de rehausser sa stabilité. Nous avons beaucoup apprécié le soutien des sièges de la S3.

Le baptême de l’autobahn

Pour l’auteur de ces quelques lignes, il s’agissait d’un premier saut en Allemagne, mais surtout, du baptême de la conduite sur l’autobahn. Pour les non-initiés, certaines portions des autoroutes allemandes n’ont pas de limite de vitesse. Ainsi, en fonction de votre véhicule, de la densité de la circulation et de vos envies, vous pouvez rouler à la vitesse que vous le désirez. Voilà un terrain de jeu idéal pour mettre à l’essai une berline de luxe sportive comme la S3. Non seulement les accélérations sont impressionnantes, mais le plus fascinant dans tout ça était de constater la stabilité de la voiture à haute vitesse. On se permet de vous relater le tout dans cette rubrique, mais sachez que vous ne pourrez pas répéter l’exercice sur les routes du Québec. D’ailleurs, l’état des infrastructures routières allemandes n’a absolument rien à voir avec notre réseau routier québécois qui tombe en ruines.

Pas de prix encore pour le moment

Au moment d’écrire ceci, Audi n’a pas divulgué l’échelle de prix pour la gamme A3 2025. Elle devrait être partagée au cours des mois à venir. Cela étant dit, nous avons obtenu la confirmation que le constructeur conservera la stratégie de proposer trois niveaux de finition: Komfort, Progressiv et Technik. Pour 2024, leur prix est respectivement de 44 315 $, 48 115 $ et 51 515 $. Compte tenu des améliorations et des nouveautés, nous prévoyons une hausse de l’échelle de prix.

Seulement un échantillon de la famille A3 en Amérique du Nord

Après avoir analysé d’un bout à l’autre la famille A3, on réalise qu’en Amérique du Nord, on a droit, finalement, qu’à un petit échantillon. En effet, sur notre marché, les consommateurs ont le choix entre les berlines A3 et S3. Puis, ça s’arrête là. Sachez qu’il existe encore un flou entourant la commercialisation de la très sportive RS 3 en Amérique du Nord. Nous suivons ça de près. Bref, les clients européens ont accès à un catalogue infiniment plus étoffé de l’A3. Celui-ci comprend des versions à cinq portes dotées d’un hayon, à moteur diesel TDI, à transmission manuelle et même dotées de la technologie d’hybridation légère. Qui plus est, Audi propose une version Allstreet. Il s’agit d’un modèle à hayon dont la garde au sol est rehaussée de 30 mm et dont les arches de roue sont gris foncé. Le tout lui confère une allure de petite A4 Allroad. Bon sang que l’idée d’une A3 Allstreet est originale! Ne nous emportons pas trop vite, absolument rien de tout ça ne sera vendu chez nous.

Autrement dit, on ne manque absolument pas d’imagination dans les centres de développement d’Audi. Mais en Amérique du Nord, les planificateurs de produit manquent parfois d’audace et il en est de même pour la clientèle qui se contente d’une A3 berline ou même d’un banal Q3.

En bref

En résumé, le duo d’Audi A3 et S3 représentait un excellent choix dans le petit créneau des berlines de luxe. Si les nouveautés sont mineures dans le cas de l’A3 pour 2025, on apprécie les améliorations apportées à la S3 afin de la rendre encore plus sportive. Malgré tout, on demeure un peu déçu de n’avoir droit qu’à un petit échantillon du catalogue européen.