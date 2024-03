Premier bain de foule nord-américain pour le Porsche Macan électrique

Il y aura deux variantes du Porsche Macan électrique cette année.

Il faut s’attendre à d’autres évolutions du modèle.

Le Porsche Macan électrique a déjà été dévoilé plus tôt cette année, mais pour le tout premier multisegment électrique de la marque allemande, il s’agissait de journée de première en sol nord-américain au Salon de l’auto de New York.

Le nouveau Macan électrique 2024 s’amène en Amérique du Nord avec deux livrées, soit le Macan 4 et le Macan Turbo qui, inutile de le rappeler, ne renferme aucune forme de turbocompression sous le capot.

Le design extérieur n’est pas sans rappeler celui de la Taycan redessinée ou même celui du Cayenne par exemple. Toutefois, on sent que le Macan électrique est un nouveau chapitre pour la marque de Stuttgart, notamment parce que le véhicule repose sur la plateforme PPE (pour Premium Platform Electric), une architecture qui sera utilisée à outrance au sein de l’empire Volkswagen dans les mois à venir.

Si le design extérieur se montre assez sobre avec une silhouette tout en courbes, la fiche technique appartient plutôt à celle d’une voiture sport. Le Macan 4, équipé d’une paire de moteurs, livre une puissance de 402 chevaux et un couple maximal de 479 lb-pi. L’autre option, s’avère résolument plus dynamique avec une puissance de 630 chevaux et un couple encore plus électrisant de 833 lb-pi (!). D’ailleurs, malgré le poids plus important du Macan, les temps d’accélération respectifs de 5,2 et 3,3 secondes témoignent du potentiel du véhicule. Autre détail : la vitesse de pointe est de 220 km/h dans le Macan 4 et 260 km/h dans le Macan Turbo.

Entièrement électrique, le nouveau Macan doit aussi répondre à des besoins de recharge. À ce propos, la capacité maximale de recharge est de 270 kW, grâce à une architecture de 800 volts, comme c’était déjà le cas dans la Taycan. Autrement dit, dans des conditions idéales et avec une borne de recharge ultrarapide, il est possible de passer de 10 à 80 % d’énergie dans la batterie en 21 minutes.

L’habitacle n’est pas en reste avec une planche de bord horizontale au possible, le Macan qui peut lui aussi être commandé avec un trio d’écrans, celui du passager étant d’une diagonale de 10,9 pouces, soit la même que l’écran tactile central. L’écran d’information derrière le volant est plus large avec 12,6 pouces en diagonale.

Reste maintenant à voir si l’engouement sera aussi élevé que pour la version à essence du même véhicule. Il faut dire que l’inflation est assez importante entre le Macan essence à moteur 4-cylindres et le Macan 4.