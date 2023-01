Porsche travaillerait sur une Taycan à trois moteurs

La prochaine super Porsche Taycan pourrait compter sur trois moteurs au lieu de deux.

La voiture sera facilement reconnaissable, notamment par ses appendices aérodyamiques ajoutés.

Pour l’instant, la Porsche Taycan Turbo S développe une puissance de 750 chevaux et un couple de 774 lb-pi.

La course à l’électrification de haute performance se poursuit dans le créneau supérieur de l’automobile alimentée aux électrons. Cette fois, c’est du côté de Porsche que l’innovation automobile a lieu, le constructeur qui travaille actuellement sur une variante capable de rivaliser avec les monstres de puissance que sont la Tesla Model S Plaid et la Lucid Air Sapphire, l’autre berline américaine qui sort des ateliers de l’entreprise avec un groupe motopropulseur de 1 200 chevaux. L’autre superberline, la Tesla Model S Plaid est propulsée par une horde de 1 020 chevaux.

Au moment d’écrire ces lignes, la Porsche Taycan Turbo S profite d’une mécanique d’une puissance pouvant atteindre 750 chevaux et un couple de 774 lb-pi. Il y a donc un écart entre les deux berlines électriques américaines et la riposte de Porsche, mais le simple fait qu’un prototype a déjà été aperçu sur le célèbre circuit du Nürburgring plus tôt à l’automne dernier confirme que les ingénieurs sont bel et bien en train préparer la suite de l’histoire de cette Taycan.

Plus tôt cette semaine, le prototype de la berline électrique a une fois de plus été repéré sur les routes du vieux continent, plus précisément tout près du cercle polaire. Le premier indice de sa vocation plus précise est ce large aileron fixé au coffre de la voiture. Mais, ce n’est pas tout, car au-delà de cet écusson « TDI » collé à la base du coffre, cette Taycan se distingue des autres par des bas de caisse plus larges, un compliment qui s’applique également au bouclier de la voiture qui reçoit un aileron plus large à la base du pare-chocs avant.

Selon ce qui circule actuellement, le constructeur de Stuttgart aurait également greffé un troisième moteur électrique à sa voiture électrique de performance, une solution déjà employée par les deux autres superberlines. Il n’est donc pas fou de croire que la Taycan Turbo S sera bientôt éclipsée par cette variante dont le nom demeure inconnu à l’heure actuelle. Et dans l’optique où les deux autres berlines électriques sont munies de mécaniques de plus de 1 000 chevaux, cette nouvelle variante encore plus sportive devrait en principe surpasser le cap des 1 000 chevaux.

Le constructeur est-il assez avancé pour présenter sa nouvelle super Taycan dès cette année? Il faudra attendre avant d’en savoir plus sur cette future interprétation du modèle électrique de la marque.