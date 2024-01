Porsche montre le Macan électrique durant son cycle de tests global

Le Macan électrique devrait être dévoilé plus tard durant le mois.

Le VÉ offrira plus de 600 chevaux et une autonomie de 500 kilomètres.

Porsche met le Macan électrique à l’épreuve, nous permettant de jeter un coup d’œil à la première Porsche à architecture PPE, alors qu’elle barbote dans la boue et roule sur une autoroute poussiéreuse. Nous avons également quelques détails supplémentaires sur le modèle.

« Lorsque nous développons un nouveau modèle, nous pensons toujours à la dynamique de conduite et à la précision. C’est Porsche. C’est dans notre ADN. Mais l’efficacité est également au cœur de nos préoccupations. Et le design », explique Jörg Kerner, vice-président de la ligne de produits Macan.

Pour Porsche, cela signifie que les concepteurs du Macan ont passé beaucoup de temps dans la soufflerie. Ils ont peaufiné la forme du Macan jusqu’à ce que le coefficient de traînée atteigne la valeur impressionnante de 0,25. Celui-ci était de 0,35 sur l’ancien modèle à essence. Il sera également doté d’un système aérodynamique actif pour améliorer l’autonomie, notamment un aileron automatique et des volets de refroidissement actifs.

D’autres éléments mobiles se cachent sous la carrosserie. Des carénages qui ne bougent pas avec la puissance, mais qui sont flexibles pour « assurer une faible résistance à l’air lors des rebonds ». La conception des roues, pour la plupart fermées, et même les contours des pneus, optimisés pour l’aérodynamique, contribuent à améliorer l’efficacité. Porsche affirme que toutes les variantes du nouveau Macan atteindront une autonomie de 500 km selon le cycle WLTP.

La batterie de 800 V disposera de 95 kWh d’énergie utilisable. Le pack sera capable d’une charge rapide L3 de 270 kW, ce qui signifie une charge de 10 à 80 % en seulement 22 minutes.

Porsche a effectué les tests habituels par temps froid (-30°C) et par temps chaud (+50°C). Des prototypes camouflés ont parcouru plus de 3,5 millions de kilomètres sur piste et sur route.

Enfin, les moteurs. Les derniers moteurs électriques de Porsche offriront plus de 600 ch et 740 lb-pi de couple en mode overboost. C’est plus de 150 ch de plus que le plus puissant des Macan de la génération actuelle.

La Porsche Macan EV devrait être dévoilée dans le courant du mois.