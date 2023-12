Porsche de retour au Salon international de l’auto du Canada

Porsche de retour au Salon de Toronto.

Le Porsche Vision GT sera l’attraction principale du kiosque.

Il semble que l’exode de certaines marques automobiles des expositions automobile soit un concept à deux sens. En effet, il arrive qu’un constructeur décide de revenir sur ses positions. C’est le cas de Porsche qui vient d’annoncer sa présence au Salon international de l’auto du Canada 2024 qui se tient à Toronto aux alentours de la Saint-Valentin.

Voilà une excellente nouvelle pour les consommateurs qui vont aussi au salon pour admirer les belles exotiques, et ce, même si Porsche n’est pas uniquement un producteur de bolides exotiques.

Parlant d’exotisme automobile, la division de Stuttgart aura comme pièce maîtresse son concept conçu pour la série Gran Turismo. Le Porsche Vision Gran Turismo est cette étude de style créée spécifiquement pour le monde virtuel, celui du jeu vidéo Gran Turismo. La super Porsche peut être aperçue – et pilotée – dans le jeu Gran Turismo 7 sur les plateformes PlayStation 4 et PlayStation 5.

Il s’agit d’ailleurs de la première étude de style réalisée par Porsche pour une console de jeu. La marque allemande fait partie de l’univers Gran Turismo depuis 2017, mais cette création unique existe depuis 2021, l’année où la voiture a été présentée officiellement sur le web.

« C’est une excellente nouvelle d’accueillir à nouveau Porsche au Salon de l’auto, avec des voitures intéressantes et passionnantes à présenter en plus de la Vision GT », a déclaré Jason Campbell, directeur général du Salon de l’auto. « La Vision GT illustre la vision et la créativité en matière de conception de véhicules, une vitrine de la pensée et de l’approche innovantes que l’on ne peut voir qu’au Salon de l’auto. »

Bien que les chances de voir cette Vision GT dans les rues soient nulles, les amateurs peuvent au moins admirer les détails inspirés de certains classiques comme la Taycan ou l’indémodable 911.