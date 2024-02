Porsche amène cinq voitures en primeur au Salon de l’Auto de Toronto

Porsche montre cinq voitures pour la première fois à Toronto.

Une de celles-ci est la nouvelle Taycan 2025.

La compagnie commémore aussi l’ouverture de son centre d’expérience de la marque à Pickering.

Porsche montre cinq primeurs au Salon international de l’auto de Toronto cette année, dont deux premières nord-américaines et une première mondiale.

Le constructeur a choisi cet événement pour présenter pour la première fois au public canadien la nouvelle Taycan EV 2025 et la Panamera 2024.

La nouvelle Taycan bénéficie d’une mise à jour substantielle qui comprend une refonte des parties avant et arrière, avec de nouvelles ailes et de nouveaux phares, ainsi que des améliorations au niveau des performances du véhicule.

En effet, la version Turbo S du seul véhicule électrique de la marque est désormais capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes, soit 0,4 seconde de plus qu’auparavant, grâce à sa puissance de 938 chevaux, ce qui en fait la Porsche la plus rapide et la plus puissante de tous les temps.

La société indique également que les temps de charge ont été raccourcis malgré une batterie plus grande, ce qui signifie que les conducteurs n’auront à attendre que 18 minutes au lieu de 37 minutes pour passer de 10 à 80 % d’état de charge à une station de charge rapide compatible de 800 volts, grâce à un taux de charge maximal de 320 kW, soit 50 kW de plus que pour les modèles précédents.

La deuxième présentation nord-américaine de Porsche à Toronto est la Panamera 2024, une version révisée de la grande routière à quatre portes de la société. Ce modèle a également fait l’objet de modifications stylistiques et mécaniques, tout en mettant davantage l’accent sur la technologie. Selon Porsche, la nouvelle suspension pneumatique à deux chambres de série, les moteurs plus puissants et l’aménagement intérieur révisé permettent à la Panamera d’atteindre un meilleur équilibre entre confort et sportivité.

La voiture conceptuelle Porsche Vision GT, la première Porsche conçue exclusivement pour un jeu vidéo, est présentée en première mondiale au Salon international de l’auto du Canada. Cette voiture de sport conceptuelle a été conçue par Porsche en collaboration avec Polyphony Digital Inc, un développeur japonais de jeux vidéo, spécialement pour Gran Turismo® 7 sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Une autre voiture qui fait sa première apparition publique au Canada est la Porsche 911 qui a établi un nouveau record du monde en décembre dernier en atteignant l’altitude la plus élevée jamais atteinte par une voiture à moteur à combustion. Conduite par le pilote de course Romain Dumas et suivie de près par une équipe internationale, cette voiture a atteint le sommet du volcan Ojos del Salado à une hauteur de 6 734 mètres, en utilisant un moteur six cylindres turbocompressé et une boîte de vitesses manuelle à sept rapports de série.

Cet exploit a été réalisé grâce à l’utilisation d’e-carburants durables à base d’eau et de dioxyde de carbone, une technologie dont Porsche est un fervent partisan depuis un certain temps déjà.

Pour compléter les cinq primeurs de Porsche à Toronto, une 911 GT3 RS a été spécialement conçue pour commémorer l’ouverture du Porsche Experience Center à Pickering, le dixième centre de ce genre au monde et le troisième en Amérique du Nord après ceux d’Atlanta et de Los Angeles.

Les visiteurs du Centre d’expérience, qu’ils possèdent ou non un véhicule Porsche, pourront tester les voitures de sport de la marque sur un circuit de 2 kilomètres spécialement conçu à cet effet, en participant à divers modules de conduite.

Pour rappel, le Salon international de l’auto du Canada se tient au Toronto Metro Convention Centre du 16 au 25 février.