Porsche a assemblé sa 100 000e Taycan

Trois ans environ, c’est le temps qui s’est écoulé depuis que la toute première Porsche Taycan est sortie des ateliers de Zuffenhausen en Allemagne au mois de septembre 2019. Le constructeur allemand vient tout juste de surpasser le cap des 100 000 unités assemblées le 7 novembre avec la production de cette Taycan Turbo S de couleur Bleu Neptune destinée à un client du Royaume-Uni, un fait d’armes confirmé par la position du volant à droite sur la photo.

« Nous sommes très heureux d’avoir atteint si rapidement cette étape importante dans l’histoire de la production – malgré les récents défis posés par la pénurie de semi-conducteurs et la situation volatile de la Covid […] Avec la Taycan, nous avons fait un début résolument réussi dans l’ère électrique », a déclaré Kevin Giek, vice-président de la gamme de modèles Taycan.

Il s’agit en effet d’un moment important dans l’électrification de la marque de luxe allemande, la gamme Taycan qui ne s’adresse pas vraiment aux clients de la classe moyenne. Mais, quand on jette un coup d’œil aux chiffres de ventes du rival Tesla, Porsche a encore du pain sur la planche pour supplanter la division américaine.

Heureusement, d’autres modèles électriques sont en route du côté de Stuttgart, notamment le Macan EV, ce multisegment vraisemblablement plus abordable deviendra rapidement le fer de lance de Porsche dans son offensive électrique, tandis que le duo 718 sera également électrifié d’ici quelques années.

Mais, pour l’instant, la Porsche Taycan demeure la seule offre purement électrique de la marque, la voiture qui se décline en trois styles de carrosserie : berline-coupé, familiale (Sport Turismo) et familiale surélevée (Cross Turismo). C’est d’ailleurs ce qui explique l’engouement pour la gamme Taycan, Porsche qui applique à la lettre sa façon de faire qui consiste à commercialiser jusqu’à cinq options de motorisations pouvant être accouplées à des rouages à quatre ou deux roues motrices.

Bien sûr, Porsche a tenu à rappeler qu’en plus de cette célébration entourant cette 100 000e Taycan, la berline-coupé était toujours détentrice du record de la voiture électrique de série la plus rapide autour du Nürburgring Nordschleife, en 7 minutes 33 secondes. Le constructeur a également rappelé que sa voiture était très populaire aux États-Unis, en Chine et au Royaume-Uni/la République d’Irlande.

Il sera intéressant de voir si Porsche va atteindre le cap des 200 000 véhicules électriques produits plus rapidement. Est-ce que Porsche va réussir l’exploit en deux fois moins de temps? Disons seulement que l’addition du Macan EV dans l’équation aura son mot à dire dans l’obtention de ce deuxième passage important.