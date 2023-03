Plusieurs nouveautés à prévoir du côté d’Aston Martin, dont deux électriques

Une sportive et un VUS électriques sont en route d’ici 2025.

Aston Martin travaille actuellement au renouvellement de ses sportives à moteur avant.

Il y a aussi une nouvelle sportive à moteur central attendue plus tard.

Selon Automotive News Europe, la marque britannique, désormais détenue par le Canadien Lawrence Stroll, va bientôt dévoiler une future gamme de modèles. Au sein de celle-ci, Aston Martin voudrait enfin s’aventurer du côté électrique de l’automobile. C’est ce qu’a déclaré le président de la marque lors d’un entretien avec la publication. L’annonce serait d’ailleurs prévue pour plus tard cet été.

Pour l’instant, la firme britannique travaille au renouvellement de sa flotte de sportives à moteur avant. Les DB11, Vantage et DBS devraient donc être redessinées au cours des prochains mois avec les livraisons de la première du trio cet automne, a indiqué le dirigeant de la marque.

Pour l’instant en revanche, on ne connait pas l’identité du modèle qui sera remodelé en premier, mais il est permis de croire que ce sera la DB11, la voiture qui est en service sous cette forme depuis 2016. À l’ère de l’électrification, il est également pertinent de croire à l’intégration d’un technologie hybride quelconque à bord de l’une ou l’autre de ces voitures sport à moteur avant, mais il faudra attendre le dévoilement des nouveaux modèles pour en savoir plus sur ce qui prendra place sous le capot.

Stroll a aussi promis la présentation d’un nouveau modèle de voiture à moteur central qui viendrait s’immiscer sous l’hypervoiture Valhalla équipée d’une motorisation hybride. Bref, avec le renouvellement des trois sportives à moteur avant et l’introduction de la Valhalla et ce nouveau modèle plus abordable, Aston Martin ne semble pas vouloir abandonner sa base d’amateurs de voitures sport, et ce, malgré l’engouement autour de l’Aston Martin DBX et de sa variante 707.

L’entretien avec Automotive News Europe a aussi confirmé l’arrivée de deux modèles électriques, en remplacement de la Rapide E et de l’électrification complète de la marque Lagonda. Rappelons qu’à son arrivée à la tête d’Aston Martin, Lawrence Stroll a annulé le projet, parce qu’il le trouvait trop coûteux.

En lieu et place, Aston Martin prévoit plutôt de lancer deux véhicules électriques, une sportive et un VUS, à partir de 2025, à ses installations britanniques. La voiture sport sera dévoilée à l’occasion de la journée des marchés financiers pour les investisseurs, plus tard cet été. Quant au VUS, il sera vraisemblablement montré plus tard. D’ailleurs, avec le DBX qui a trôné au sommet des ventes en 2022, le constructeur a intérêt à livrer la marchandise avec cette autre incursion du constructeur dans le segment utilitaire, et ce, même si sa motorisation s’alimente en électrons.