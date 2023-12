Plus de 1 000 km sur une seule charge à bord d’une Nio ET7

La berline électrique a parcouru 1 044 km sur une seule charge.

La batterie de 150 kWh est à l’origine de ce nouveau record.

La course à l’autonomie la plus impressionnante dans le créneau électrique bat son plein. Chaque semaine, une nouvelle annonce est véhiculée en ce sens et cette tendance ne risque pas de s’estomper de sitôt. Cette fois, c’est au tour du constructeur chinois Nio d’attirer l’attention sur ses prouesses technologiques.

En effet, le fondateur et chef de la direction, William Li, a pu conduire sa propre berline ET7 sur une distance supérieure à 1 000 km sur une seule charge. La voiture en question était équipée de la nouvelle batterie Ultra Long Range (ou Ultra Longue Autonomie) d’une capacité de 150 kWh. D’ailleurs, cette technologie est disponible sur tous les modèles de la marque. Il ne s’agit donc pas d’une édition limitée pour réussir à accomplir cet exploit de distance sur une charge.

Le périple de M. Li, lui qui a été rejoint par le Dr. Fei Shen, lui-même vice-président de Nio Power, et M. Chenxia Huang, directeur général de Tencent News, s’est déroulé sur une distance de 1 044 km, la voiture qui avait utilisé 97 % de sa charge au moment où le voyage prenait fin. Le nouveau record de distance sur une charge a débuté à Shanghai, en Chine, pour se terminer dans la ville de Xiamen, sur la côte sud-est du pays.

Bien entendu, il ne s’agit que d’un voyage réalisé par des amoureux de la technologie électrique qui ont probablement conduit la voiture pour qu’elle étire le plus possible son voyage depuis Shanghai, mais malgré tout, réussir à parcourir plus de 1 000 km sur une seule charge a de quoi rassurer les plus sceptiques en matière d’anxiété liée à l’autonomie.