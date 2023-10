Nouveaux détails sur l’édition spéciale Subaru WRX TR 2024

L’édition spéciale Subaru WRX TR 2024 présentera des éléments de design signature STI, de plus grandes roues et une transmission manuelle à six vitesses, bien que sa date de sortie hors des États-Unis reste incertaine.

L’édition spéciale WRX TR mettra de l’avant un aileron arrière distinct de style STI.

Cette édition conservera le moteur turbo de 2,4 litres avec une puissance de 271 chevaux et un couple de 258 lb-pi.

Les caractéristiques supplémentaires comprennent de plus grandes roues de 19 pouces, des étriers de frein Brembo peints en rouge, et des sièges sportifs Recaro.

L’édition spéciale Subaru WRX TR 2024 est sur le point de faire ses débuts, et le site australien Drive.com a obtenu des images espionnes du véhicule. Cette édition réintroduira l’aileron arrière unique de style STI, un élément de design absent des autres modèles actuels de Subaru WRX. Malgré le design rafraîchissant et les améliorations, il n’y aura pas d’augmentation de la puissance du moteur ‘boxer’ quatre cylindres de 2,4 litres turbocompressé. Le moteur continuera de produire une puissance de 271 chevaux et un couple de 258 lb-pi.

La WRX TR sera équipée exclusivement d’une transmission manuelle à six rapports, accompagnée d’un rouage intégral symétrique. Les intentions précédentes d’introduire une nouvelle Subaru WRX STI, supposée rivaliser avec la Mercedes-AMG A45 S de 400 chevaux, ont été abandonnées en 2022. Depuis, Subaru a indiqué n’avoir aucun projet pour une version STI de la dernière WRX.

Parmi ses caractéristiques impressionnantes, la WRX TR sera équipée de roues de 19 pouces, chaussées de pneus 245/35 R19, contrairement aux roues de 18 pouces de la WRX standard. Les améliorations de freinage sont également notables, avec des étriers de frein Brembo peints en rouge qui saisissent des disques ventilés de 340x30mm à l’avant et de 326x30mm à l’arrière. Ceci est une amélioration par rapport aux freins du modèle standard.

L’intérieur de la voiture n’est pas oublié en matière d’améliorations. Il offrira des sièges sportifs Recaro, similaires à ceux des modèles haut de gamme. Cependant, un toit ouvrant ne sera pas proposé sur cette nouvelle variante.

Historiquement, l’édition originale ‘Tuner Ready’ (TR) lancée aux États-Unis en 2006 était conçue avec moins de caractéristiques de luxe et à un prix inférieur. Elle était destinée aux acheteurs souhaitant modifier la voiture avec des composants du marché secondaire. Puis, à ce jour, il n’est pas clair si la TR inclura la technologie de freinage d’urgence autonome qui était auparavant exclusive aux modèles automatiques.

Le dévoilement officiel de la Subaru WRX TR 2024 est prévu pour le 7 octobre aux États-Unis. Les détails de mise en marché pour d’autres régions restent à déterminer.