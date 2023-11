Nouveau record : 687 modèles Tesla réunis pour un spectacle riche en lumières en Finlande

Le nouveau record a été filmé et le résultat est impressionnant.

Seuls des modèles produits à partir du mois de décembre 2022 ont été admis à ce rassemblement.

À quand le prochain record du genre?

La voiture électrique n’offre peut-être pas le même genre d’expérience que la voiture traditionnelle munie d’une motorisation thermique, du moins lorsque les amateurs se réunissent pour discuter de tout ce qui entoure leur passion pour l’automobile.

Mais, avec les nouvelles technologies et les possibilités presque infinies que propose l’automobile électrique et connectée, il arrive parfois que la voiture électrique se transforme en une très jolie toile de fond pour un spectacle en lumières à saveur historique. Et c’est exactement ce qui vient de se produire en Finlande il y a quelques jours à peine, avec la participation de Simon Pollock de l’entreprise TeslaLightShows.

À ce propos, l’entreprise offre gratuitement des dizaines de spectacles programmés sur des chansons diverses. Pour plus d’information, visitez le site teslalightshow.io.

Il faut féliciter les organisateurs de l’événement qui ont certainement été inspirés par les détenteurs du dernier record du genre, ce dernier qui remonte seulement au mois de septembre alors que 255 propriétaires de véhicules Tesla se sont réunis à Hamm, en Allemagne. La réunion avait mis en lumière la chanson Can’t Stop du répertoire du groupe américain Red Hot Chili Peppers.

Mais, comme les records sont faits pour être battus, ce plus récent rassemblement de véhicules Tesla – tous des véhicules assemblés à partir du mois de décembre 2022, soit dit en passant – a réuni pas moins de 687 véhicules de la marque américaine dans un stationnement de la ville d’Espoo, une municipalité voisine d’Helsinki, la capitale de la Finlande.

Le rassemblement a été organisé en moins de deux mois, grâce à l’apport des différents clubs Tesla locaux et de certaines entreprises qui n’ont pas manqué d’offrir des gratuités et autres prix de présence aux participants.

Le nouveau record mérite d’être apprécié en vidéo, d’autant plus qu’il ne dure que l’instant de deux chansons populaires. La première est Everybody Wants to Rule the World du groupe Tears for Fears, tandis que la deuxième est la pièce Sandstorm du groupe Darude.

Avec la domination de la marque un peu partout sur le globe – dans le créneau électrique bien sûr –, ce record risque d’être une fois de plus battu par un autre groupe de propriétaires de véhicules Tesla. Est-ce que le prochain événement du genre sera tenu en Amérique du Nord?

La question mérite d’être posée.