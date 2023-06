Nouveau bec pour le Buick Envision 2024

Le multisegment s’inspire du prototype Wildcat EV.

Le système Super Cruise s’amène enfin chez Buick.

L’habitacle a aussi été révisé.

Le constructeur aux trois boucliers prend le taureau par les cornes pour l’année-modèle 2024. En effet, après la présentation récente des Encore GX et Envista, voilà que Buick dévoile les premiers détails entourant son multisegment de taille compacte, le Buick Envision.

La principale modification esthétique se trouve à l’avant, alors que le département de design a complètement révisé le museau du véhicule. Cette nouvelle devanture s’inspire bien évidemment du spectaculaire prototype Wildcat EV avec ce large grillage au centre, les feux de jour aux DEL aux extrémités du capot et ces phares dissimulés sous ceux-ci.

Au moment de mettre sous presse, seule cette photo latérale du nouveau modèle était disponible, mais on devine que les changements à l’arrière seront plus sobres. Les jantes de cette cette livrée Avenir sont également de nouvelle facture. Quant à ce nouvel écusson à trois boucliers, il trône en plein centre du capot à l’avant.

Buick en profite aussi pour intégrer son système d’assistance à la conduite Super Cruise. Le système basé sur le régulateur de vitesse intelligent de la marque est compatible avec plus de 644 000 km d’autoroutes en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada.

Il y a fort à parier que ce système d’aide à la conduite soit limité à cette seule livrée Avenir, une stratégie employée ailleurs au sein de l’empire GM. Les modèles les plus équipés sont ceux qui ont droit à Super Cruise pour le moment.

S’il y a de fortes chances que le groupe motopropulseur demeure inchangé en 2024 – ce qui veut dire que le 4-cylindres turbo de 2,0-litres de cylindrée – la planche de bord, quant à elle, est toute nouvelle, et ce, même si la photo fournie par Buick ne montre qu’une petite portion de ce vaste écran qui s’étendra jusqu’au centre. Vraisemblablement, celle-ci va s’inspirer de celle implantée à bord des nouveaux Encore GX et Envista. Notez aussi ce nouveau volant au design plus moderne, ainsi que cette bande lumineuse verte qui accompagne le système Super Cruise.

Plus de détails seront fournis plus tard cette année, lorsque les premiers exemplaires du nouveau modèle 2024 seront disponibles.