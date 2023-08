Nokian Tyres lance le symbole ELECTRIC FIT pour la compatibilité avec les VE

Face à la montée en flèche de l’adoption des véhicules électriques, Nokian Tyres a dévoilé son symbole ELECTRIC FIT, une désignation qui assure aux conducteurs que les pneus haut de gamme de l’entreprise sont optimisés pour les moteurs électriques et les moteurs à combustion interne. Ce label, qui constitue un pas en avant dans l’innovation en matière de pneus, aide les consommateurs à identifier, parmi la vaste gamme de Nokian Tyres, le pneu qui convient le mieux à leur véhicule électrique.

Depuis plus d’une décennie, Nokian Tyres consacre ses ressources à la conception et aux tests rigoureux de pneus spécialement conçus pour les véhicules électriques. Cet engagement s’explique par les exigences uniques que les VE imposent aux pneus. Compte tenu du poids supplémentaire de la batterie et du couple élevé inhérent aux véhicules électriques, ces pneus sont conçus pour supporter des charges accrues tout en offrant une performance fiable dans toutes les conditions. Comme le fait remarquer Jukka Kasi, vice-président senior des produits et des innovations chez Nokian Tyres, « notre point de départ est toujours d’assurer une conduite sûre, quelle que soit la voiture que vous conduisez ».

Nokian Tyres a une longue histoire d’innovation dans le domaine des pneus, depuis l’introduction du premier pneu d’hiver au monde en 1934 jusqu’au lancement du premier pneu d’hiver spécialement conçu pour les VE en 2014. Sa volonté d’évoluer avec la technologie automobile a été confirmée en 2012 lorsqu’il a établi le record de vitesse sur glace avec une voiture électrique, atteignant une vitesse fulgurante de 252,09 km/h.

Toujours à l’affût des progrès de l’automobile, Nokian Tyres met constamment à jour son portefeuille de voitures d’essai de recherche et de développement. Cela permet de s’assurer que les pneus Nokian évoluent en même temps que la technologie automobile. M. Kasi ajoute : « En tant que pionniers de l’industrie du pneu, nous avons l’habitude de montrer la voie. Notre dévouement à la sécurité routière reste inébranlable, les conditions hivernales constituant notre ultime défi. »

Soulignant la transition du marché, Kasi observe : « Nous passons de la spécification de voitures électriques à celle de voitures électriques. Dans des pays comme la Norvège, où plus de 80 % des nouvelles voitures vendues sont électriques, elles deviennent la nouvelle norme.

Pour ce qui est de l’avenir, Nokian Tyres reste attachée à la durabilité, en mettant l’accent non seulement sur la faible résistance au roulement et l’efficacité énergétique, mais aussi sur les matériaux et les méthodes de production durables. D’ici 2030, l’entreprise vise à ce que 50 % de tous les matériaux utilisés dans ses produits soient recyclés ou renouvelables. Son engagement en faveur d’un avenir plus vert se traduit également par la construction de la première usine de pneus à zéro émission de CO2 au monde, en Roumanie.

Avec le symbole ELECTRIC FIT, Nokian Tyres renforce son engagement à fournir des produits haut de gamme compatibles avec les véhicules électriques.