Nissan traite l’Ariya à la sauce Nismo

Nissan a dévoilé l’Ariya NISMO au Tokyo Auto Salon 2024. Ce VUS électrique hautes performances montre que le constructeur japonais continuera à satisfaire ses admirateurs avec des produits Nismo à l’avenir.

L’attrait de l’Ariya NISMO repose sur son groupe motopropulseur. Le véhicule est équipé d’un moteur dont la puissance maximale a augmenté d’environ 10 %, passant de 362 à 429 ch. Ce surcroît de puissance est exploité par le mode de conduite exclusif NISMO. Le profil sonore unique du véhicule offre une expérience exaltante qui rappelle les courses de Formule E. L’un des moyens d’augmenter la puissance est la présence d’une plus grande batterie. L’Ariya e-4ORCE ordinaire est équipée d’une batterie de 66 kWh, tandis que l’Ariya Nismo e-4ORCE est dotée d’une batterie de 91 kWh.

Le châssis de l’Ariya a été finement mis au point par NISMO, en commençant par la technologie e-4ORCE de contrôle des quatre roues motrices électriques. Ce réglage, associé à des pneus spécifiques montés sur des jantes en aluminium de 20 pouces, offre une stabilité accrue, une capacité de virage précise et des prouesses dans les virages à grande vitesse.

Sur le plan esthétique, le design extérieur de l’Ariya NISMO, inspiré du riche héritage de NISMO en matière de course automobile, intègre des éléments aérodynamiques issus de la technologie de la course. Ces éléments améliorent les performances aérodynamiques, un aspect essentiel pour les véhicules électriques, en particulier à grande vitesse. L’intérieur de l’Ariya NISMO est quant à lui équipé de sièges et de garnitures NISMO spécialement conçus.

Nissan prévoit de lancer l’Ariya NISMO au Japon au printemps, ce qui suscite l’espoir de voir apparaître d’autres VE améliorés par Nismo dans un futur éventuel. L’un des plus attendus est le retour de la GT-R, qui pourrait arriver dans les prochaines années. Nous nous attendons à ce que Nismo nous en dise plus dans les mois et les années à venir.