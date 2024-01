Nissan Rogue 2024: son prix est annoncé et il résiste à l’inflation

Pour 2024, Nissan modernise le Rogue alors que la génération actuelle arrive à la moitié de son mandat. On connaît maintenant son prix pour le marché canadien.

Le Nissan Rogue 2024 est offert à partir de 33 648 $.

Une seule motorisation est offerte, soit le bloc turbocompressé à trois cylindres.

Toutes les versions sont dotées des quatre roues motrices.

Le Nissan Rogue 2024 est offert à partir de 33 648 $. Ce prix concerne une version S.

Voici l’échelle de prix complète pour le Nissan Rogue 2024 :

Modèle PDSF Rogue S 33 648 $ Rogue SV à toit ouvrant 37 398 $ Rogue Premium SV 39 548 $ Rogue SL 42 698 $ Rogue Platinum 44 998 $

Aux prix mentionnés ci-haut, il faut ajouter les frais de transport et de préparation qui s’élèvent à 2030 $.

Malgré que le Rogue propose plusieurs nouveautés pour 2024, son prix n’a pratiquement pas augmenté. En effet, le prix d’un Nissan Rogue S 2023 était de 33 248 $. Il s’agit donc d’une hausse de 400 $ entre 2023 et 2024. Rappelons que l’échelle de prix avait été revue à la hausse de 2022 à 2023 alors qu’on avait éliminé du catalogue la version d’entrée de gamme à roues motrices avant. Dorénavant, toutes les versions du Nissan Rogue sont dotées des quatre roues motrices.

Parmi les changements pour 2024, notons le retrait du moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L pour la version S d’entrée de gamme. À partir de cette année, l’entièreté de la gamme sera animée par un moteur turbocompressé à trois cylindres de 1,5 L. Cette mécanique développe une puissance de 201 chevaux et un couple de 225 lb-pi.

Comme on peut le constater en jetant un coup d’oeil aux photos, les portions avant et arrière ont été légèrement retravaillées. Le Rogue 2024 hérite aussi de feux redessinés et de nouvelles jantes de 19 pouces.

Également, le Nissan Rogue 2024 dispose de la technologie Google intégré. Elle comprend Google Assistant, Google Maps et d’autres fonctions de Google Play.

De série, le Nissan Rogue 2024 est doté du système Safety Shield 360 qui comprend entre autres les éléments suivants: le freinage automatique arrière, le freinage d’urgence automatique avec détection de piétons, l’avertissement d’angle mort, l’avis de circulation transversale arrière, l’avertissement de sortie de voie, l’assistance aux feux de route et le freinage automatique arrière.