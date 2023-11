Nissan Rogue 2024: 5 questions et réponses

Alors que le Rogue arrive à mi-chemin de l’actuelle génération, Nissan lui apporte plusieurs ajouts et améliorations pour l’année-modèle 2024.

Le Nissan Rogue 2024 n’est désormais livrable qu’avec le moteur turbocompressé à trois cylindres de 1,5 L.

Il intègre la technologie Google.

Le Nissan Rogue 2024 a été partiellement redessiné.

Quelles sont les caractéristiques du Nissan Rogue 2024?

En 2021, Nissan a dévoilé le Rogue de troisième rangée. Pour 2024, alors que le modèle arrive à mi-mandat, le constructeur lui apporte plusieurs nouveautés et améliorations.

Parmi les nouveautés notables, mentionnons l’intégration de la technologie Google pour les versions SL et Platinum. Essentiellement, le tout permet une connectivité permanente dans le véhicule avec notamment Google Maps et Google Play. Cette technologie fonctionne de pair avec l’écran tactile de 12,3 pouces. Quant aux versions S et SV, elles ont droit à un écran tactile de 8 pouces. Bien entendu, le Nissan Rogue continue d’offrir la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto.

Sur le plan esthétique, on remarque que Nissan a redessiné les pare-chocs de même que la grille de calandre V-Motion qui symbolise la signature stylistique de la marque. À l’arrière, on a retravaillé les feux. Le constructeur a aussi revu l’offre des couleurs de carrosserie.

À bord, Nissan propose de nouvelles teintes et textures.

Mentionnons que Nissan offre de série la technologie Nissan Safety Shield 360 qui comprend le freinage automatique arrière, le freinage d’urgence automatique avec détection de piétons, l’avertissement d’angle mort, l’alerte de circulation transversale arrière, l’avertissement de sortie de voie, l’assistance aux feux de route et le freinage automatique arrière.

Quels sont les moteurs offerts avec le Nissan Rogue 2024?

Pour l’année-modèle 2024, Nissan revoit quelque peu sa stratégie en ce qui a trait au choix de motorisation pour le Rogue. On se rappelle que pour 2023, la version S du Rogue était dotée du moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L et que tout le reste de la gamme avait droit au moteur turbocompressé à trois cylindres. Pour 2024, Nissan passe un coup de balai et élimine le moteur à quatre cylindres et adopte une stratégique de mécanique unique. Ainsi, pour 2024, l’ensemble de la gamme du Rogue sera animée par le moteur turbocompressé à trois cylindres de 1,5 L. Celui-ci génère une puissance de 201 chevaux et un couple de 225 livres-pied. Ce bloc travaille conjointement avec une transmission à variation continue.

Quand arrivera-t-il sur le marché?

Dès le début de l’année 2024, le Nissan Rogue renouvelé fera son arrivée chez les concessionnaires québécois.

Combien coûtera-t-il?

Au moment d’écrire ces quelques lignes, Nissan n’a pas officiellement divulgué l’échelle de prix du Rogue 2024. Compte tenu des améliorations et des ajouts, nous anticipons et estimons une hausse du prix d’entrée de 2500 $. Ainsi, nous prévoyons que le Nissan Rogue 2024 soit offert à partir de 38 524 $.

Que pensons-nous du Nissan Rogue 2024?

Depuis plusieurs années, le Nissan Rogue représente une valeur sûre dans le segment des VUS compacts. Avec le passage de la deuxième à la troisième génération, Nissan a définitivement nivelé vers le haut l’ensemble de la qualité du Rogue.

On accueille d’un bon oeil les ajouts et améliorations apportés pour 2024. En revanche, nous émettons un doute quant à la stratégie de motorisation. Nous préférons le rendement d’un moteur à quatre cylindres plutôt qu’à trois cylindres. Bien que ce dernier soit plus puissant en théorie, il n’est guère intéressant. D’après les données fournies par Ressources naturelles Canada, on observe un gain d’économie de carburant de 0,7 L/100 kilomètres. De notre point de vue, l’électrification de la mécanique à quatre cylindres aurait été une stratégie nettement plus avantageuse pour les consommateurs.

Autrement, le Nissan Rogue est un VUS spacieux et confortable lorsqu’on le compare aux autres VUS compacts actuellement sur le marché. Nous estimons qu’il poursuivra sur cette pour 2024.