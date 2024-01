Nissan repousse d’un an le lancement de deux VÉ construits aux États-Unis

Ces modèles devraient être des berlines électriques.

Une sera offerte par Nissan et l’autre par Infiniti.

Ce délai pourrait être dû à des craintes quant à la profitabilité des VÉ sur le marché nord-américain.

Nissan a une nouvelle fois reporté le lancement de deux futures berlines électriques, qui devraient être lancées en 2026 et 2027 au lieu de 2025.

Ces deux futures berlines électriques, qui seront construites à Canton, dans le Mississippi, portent actuellement les noms de code LZ1F et LZ1E. La première sera vendue par Nissan avec un début de production en novembre 2026, tandis que la seconde sera commercialisée par Infiniti après être entrée en production en avril 2027, selon un mémo obtenu par Automotive News.

Une source a indiqué à la publication que Nissan a retardé ces deux modèles, pour la troisième fois maintenant, en raison d’inquiétudes concernant la demande de berlines électriques et la rentabilité des VÉ en général sur le marché américain.

En effet, alors que les ventes de véhicules électriques ont atteint le chiffre record de 1,2 million d’unités en 2023, les constructeurs automobiles et les analystes affirment que le segment ne croît pas aussi rapidement qu’ils l’avaient prévu, ce qui rend plus risqué l’investissement de sommes importantes dans le développement de nouveaux modèles électriques.

En outre, les stocks de VÉ aux États-Unis ont augmenté de 92 % l’année dernière, avec un stock de 113 jours de véhicules électriques dans les concessions à la fin de 2023, contre seulement 69 jours de stock en moyenne pour les véhicules à moteur à combustion.

Cette situation s’explique en partie par une augmentation des taux de production par rapport à 2022, lorsque la plupart des constructeurs automobiles ressentaient encore les effets de la pandémie, mais elle est également révélatrice d’une réduction de la demande des clients.

Nissan n’a actuellement que la Leaf vieillissante et l’Ariya à proposer aux clients qui veulent un véhicule électrique, et l’Ariya n’est pas éligible aux incitatifs fédéraux aux États-Unis puisqu’elle est fabriquée au Japon. Infiniti n’a pas de véhicules électriques ou même hybrides dans sa gamme pour 2024.

En retardant l’introduction de ces deux berlines électriques, qui pourraient remplacer la Nissan Maxima et l’Infiniti Q50 actuelles, le constructeur espère être plus en phase avec ses principaux concurrents, mais il court le risque d’être encore plus en retard qu’il ne l’est déjà dans le domaine des véhicules électriques.

Néanmoins, le constructeur affirme qu’il croit toujours en un avenir électrique et qu’il reste déterminé à introduire de nouveaux VÉ abordables et des modèles alimentés par des batteries à l’état solide.

Source : Automotive News