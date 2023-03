Nissan pourrait travailler sur un VUS électrique Skyline

Le nom Skyline a été utilisé sur des berlines et coupés de performance au Japon depuis 1957.

Le nouveau modèle pourrait être offert en Amérique du Nord comme alternative plus sportive à l’Ariya.

Un VUS Skyline a déjà été offert au Japon il y a un peu plus de 10 ans.

Selon des informations en provenance du Japon, le constructeur automobile travaille sur un nouveau VUS électrique qui pourrait porter le célèbre nom de Skyline à partir de 2025.

Le nom Nissan Skyline est célèbre auprès des amateurs de voitures, car il a été apposé sur une série de coupés haute performance vendus sur le marché d’orignie de la société pendant plusieurs décennies.

En effet, la Skyline est à l’origine des modèles GT-R depuis 1969, mais il convient de rappeler que ce nom ne désigne pas uniquement des voitures de sport.

En fait, la plupart des Nissan Skyline étaient des berlines et des coupés vendus en Asie et en Australie, et la génération actuelle est vendue ici sous le nom d’Infiniti Q50, qui ne partage rien avec l’actuelle GT-R.

Cela ne signifie pas que l’utilisation du nom sur un VUS électrique et l’abandon de la version berline seront bien accueillis par les passionnés, comme Ford et Mitsubishi l’ont constaté avec la Mustang Mach-E et l’Eclipse Cross.

Quoi qu’il en soit, les plans prévoient que ce modèle sera une alternative plus sportive à l’Ariya, qui offrira plus de puissance et une ligne de toit de type coupé, peut-être similaire à l’Infiniti QX55.

Étant donné que l’Ariya la plus puissante développe 389 chevaux et accélère de 0 à 96 km/h en 5,1 secondes, le VUS Skyline pourrait bénéficier d’une puissance supérieure à 400 chevaux et d’un temps d’accélération inférieur à 5 secondes.

Le nouveau VUS pourrait ainsi être plus rapide que la dernière génération de Skyline GT-R, qui mettait 4,8 secondes pour atteindre 96 km/h grâce à son moteur six cylindres en ligne biturbo et à sa boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Ce nouveau modèle devrait être proposé en Amérique du Nord, mais il pourrait être rebaptisé, car le nom Skyline n’est connu ici que par les passionnés, qui n’achèteront probablement pas de VUS Skyline de toute façon.

Il est intéressant de noter que ce ne serait pas la première fois que Nissan utilise ce nom pour un VUS puisque l’Infiniti EX 2009 (qui est devenu le QX50) a été vendu sous le nom de Nissan Skyline Crossover sur son marché domestique.

Nissan n’a pas encore confirmé cette information qui proviendrait d’une source interne, mais les détails devraient être clarifiés assez rapidement puisque ce modèle sera lancé dans seulement deux ans.

Source : Best Car Web via Motor1.com