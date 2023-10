Nissan pourrait travailler sur des pneus sans air

La compagnie a déposé un brevet pour un pneu sans chambre à air fermée.

Goodyear et Michelin ont aussi breveté des pneus similaires récemment.

Nissan dit que ces pneus pourraient être utilisés sur des voitures, des camions et des motos.

Cela fait des années que l’on parle des pneus sans air, mais il semble que le concept gagne en popularité ces derniers temps.

En effet, Goodyear et Michelin ont tous deux présenté de nouveaux concepts de pneus sans air au cours de l’année écoulée, et Nissan se joint maintenant à la fête.

Le constructeur automobile japonais a récemment déposé un brevet pour un tel pneu qui, selon lui, pourrait être utilisé sur des voitures, des camions et même des motos.

Comme leur nom l’indique, les pneus sans air ne contiennent pas de chambre à air ni de flanc fermé, mais des couches et des couches de rayons en caoutchouc qui soutiennent le moyeu de la roue.

Bien sûr, le principal avantage de ces pneus est qu’ils ne peuvent pas éclater ou être crevés, mais certaines rumeurs indiquent qu’ils pourraient également présenter un avantage environnemental.

En effet, les pneus sans air pourraient produire moins d’émissions de particules que leurs homologues traditionnels, ce qui pourrait expliquer leur soudaine popularité auprès des constructeurs depuis que les futures normes environnementales Euro 7 plafonnent les émissions provenant des freins et des pneus.

Il reste encore quelques problèmes à résoudre pour les pneus sans air, principalement en ce qui concerne la fermeté des rayons intérieurs.

Selon le constructeur automobile, rendre la partie extérieure des pneus plus robuste permettrait de réduire les forces de charge sur les rayons les plus proches de la route, mais cela pourrait entraîner une réduction de la surface de contact, une dégradation de la capacité à absorber les bosses et une difficulté à supporter les forces de virage.

Malgré cela, Nissan pense que la construction unique de ses pneus sans air permettra de répartir les forces sur l’ensemble du pneu, et donc de moins solliciter la bande de roulement.

Source : Carbuzz