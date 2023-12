Nissan Frontier 2024: le prix bondit de 11 000 $

En 2023, le Nissan Frontier de base coûtait 43 774 $. Pour 2024, vous débourserez minimalement 54 774 $ pour un Nissan Frontier.

Pour 2024, le Nissan Frontier est offert à partir de 54 774 $.

On retrouve seulement deux versions du modèle.

Son capot renferme un moteur V6 de 3,8 L.

Pour 2024, Nissan a complètement revu sa stratégie de commercialisation du Frontier. En effet, alors que le catalogue ne comptait pas moins de sept versions en 2023, il n’en compte désormais plus que deux pour 2024. Le constructeur japonais a sévèrement coupé dans le gras.

Grosso modo, Nissan a rayé de la carte les versions d’entrée de gamme qui étaient moins équipées pour ne conserver que deux déclinaisons qui se positionnent au sommet de la gamme. Également, le constructeur a éliminé le Frontier à cabine de type King Cab pour ne conserver que la cabine double.

En détail, voici les versions éliminées: Frontier King Cab S, Frontier King Cab avec ensemble commodités SV, Frontier Cabine double SV, Frontier King Cab Pro-4X, Frontier Cabine double SV Édition minuit, Frontier Cabine double Édition privilège. Donc, Nissan ne conserve que la version Frontier Cabine Pro-4X et ajoute une version encore plus haut de gamme portant le nom Nissan Frontier Cabine double Pro-4X Luxury. Leur prix respectif est de 54 774 $ et de 58 274 $.

Mentionnons que pour le marché américain, Nissan ne propose rien de moins que 15 versions du Frontier pour 2024 dont une version de base à cabine King Cab offerte au prix de 29 930 $ US. Aussi, le catalogue comprend une version rendant hommage au modèle Hardbody, l’ancêtre du Frontier.

Rappelons que le Nissan Frontier est animé par un moteur V6 de 3,8 L. Celui-ci développe une puissance de 310 chevaux et un couple de 281 lb-pi. Il est jumelé à une transmission automatique à neuf rapports. Au Canada, seul le rouage 4X4 est offert alors qu’aux États-Unis, des versions 4X2 sont aussi proposées.

Au moment de publier, nous étions dans l’attente des commentaires de la part du département des relations publiques de Nissan Canada.