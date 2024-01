Nissan fixe le prix canadien de l’Ariya 2024 et abandonne le modèle avec la plus longue autonomie

La plus grande autonomie est désormais de 465 km pour un prix plus élevé.

Nissan réduit son offre de finitions.

Nissan vient de fixer le prix de l’Ariya EV pour 2024. Le modèle ne change pas pour la nouvelle année, mais le prix non plus. Cependant, Nissan a simplifié la gamme en réduisant le nombre de niveaux de finition et en abandonnant l’option la plus longue.

La Nissan Ariya 2024 commence à 52 998 $ pour la version Engage à traction avant de 214 ch. Elle est équipée d’une batterie plus petite de 63 kWh et dispose d’une autonomie de 348 km.

Nissan proposera également l’Ariya 2024 en version Evolve e-4orce AWD avec la plus petite batterie, Evolve+ FWD avec une batterie de 87 kWh, et Evolve+ e-4orce et Evolve+ e-4orce avec l’ensemble platine. Le modèle haut de gamme est proposé au prix de 69 998 $. Ses deux moteurs électriques développent une puissance de 389 ch et son autonomie totale est de 438 km.

Le modèle Venture+, qui était la version la plus autonome du multisegment électrique, a disparu de la gamme. Son autonomie estimée était de 489 km, ce qui laisse le modèle Evolve+ FWD à 62 998 $ avec 465 km d’autonomie.

L’autonomie n’est peut-être pas au rendez-vous, mais le changement de prix sera probablement encore plus important. L’Evolve+ 2024 est 2 000 $ de moins que l’année dernière, mais 3 500 $ de plus que le Venture+. Les acheteurs se retrouvent donc avec moins d’autonomie pour plus d’argent.

Nous avons contacté Nissan pour obtenir des commentaires et nous mettrons à jour dès que nous aurons reçu une réponse. Le Nissan Ariya 2024 devrait bientôt arriver chez les concessionnaires au Canada.