Nissan dévoilera un nouveau modèle Nismo au Salon de l’Auto de Tokyo

Le constructeur à donné un avant-goût de ce véhicule sur X (Twitter) plus tôt aujourd’hui.

Peu de détails sont connus, mais le dévoilement devrait avoir lieu demain.

Il pourrait s’agir d’une version Nismo du VUS électrique Ariya.

Dans une image publiée ce matin sur son compte X (Twitter) japonais, Nissan a laissé entrevoir un prochain modèle de performance Nismo qui devrait être dévoilé demain au salon de l’automobile de Tokyo.

Nismo est la division qui s’occupe des véhicules de performance les plus sérieux vendus par Nissan ainsi que de ses voitures de course.

Bien que l’image ne fournisse pas d’indication claire sur le prochain modèle qui recevra le traitement Nismo, il semble probable qu’il s’agisse de l’Ariya.

En effet, un prototype Ariya portant des jantes sportives et un kit de carrosserie agressif a déjà été repéré lors d’essais sur des routes publiques en Europe, et le président de Nissan Europe a déclaré qu’il souhaitait électrifier Nismo et créer des véhicules électriques haute performance.

Cependant, ce même dirigeant a également déclaré qu’il serait difficile de créer une version Nismo de l’Ariya, car elle devrait offrir une puissance nettement supérieure à celle, déjà généreuse, du modèle normal pour justifier son statut.

Puisqu’il semble que Nissan ait décidé de relever ce défi, nous pouvons nous attendre à ce que l’Ariya Nismo développe plus de 389 chevaux et dispose d’une suspension plus dynamique que les versions actuelles du VUS.

Le constructeur japonais ne serait pas le seul à ajouter une version nettement plus puissante de son multisegment électrique grand public, puisque Hyundai a récemment ajouté la IONIQ 5N de 601 chevaux à sa gamme.

Nous ne savons pas encore si Nissan choisira de concurrencer directement ce modèle en termes de performances, mais étant donné que le dévoilement est prévu pour demain, nous n’aurons peut-être pas à attendre longtemps pour obtenir une réponse.

En plus du véhicule annoncé, Nissan présentera d’autres modèles et concepts portant l’emblème Nismo au Salon de l’Auto de Tokyo.

