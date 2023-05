Night Series Design : Le nouveau regard de Mercedes-Maybach sur les voitures de luxe

Mercedes-Maybach présente Night Series, un ensemble de design unique avec des finitions exclusives et des détails extravagants.

L’ensemble de design Night Series influence les modèles VUS EQS, Classe S et GLS de Mercedes-Maybach, mettant en valeur le luxe et la durabilité.

L’ensemble de design Night Series fera ses débuts au Canada en 2023, en commençant par les modèles 2024 de la Classe S et du VUS EQS.

Mercedes-Maybach a lancé un ensemble de design inédit connu sous le nom de Night Series. Cette évolution unique du design apporte un nouveau look distinctif à la gamme Maybach, en mettant l’accent sur des éléments extérieurs et intérieurs extravagants ainsi que sur des finitions exclusives.

L’ensemble Night Series incarne des détails frappants, notamment des éléments chromés sombres et des surfaces conçues pour refléter la lumière comme un bijou taillé. Le design comprend également des intérieurs sophistiqués qui rehaussent encore les normes de conception établies de Maybach.

Conçue pour susciter un nouveau désir de marque chez différents publics, l’ensemble Night Series adopte une approche non traditionnelle. La série applique ce récit de design non conventionnel aux détails intérieurs et extérieurs de trois modèles Mercedes-Maybach spécifiques : la Classe S, le VUS EQS et le GLS.

Le VUS Mercedes-Maybach EQS

Le premier modèle entièrement électrique de la marque est désormais doté de l’ensemble de design Night Series. Son design comprend des emblèmes Maybach en or rose sur les phares individuels, des éléments chromés foncés et des inserts d’admission d’air chromés foncés sur le pare-chocs avant. Les finitions exclusives comprennent le noir obsidien/argent mojave bicolore, le noir obsidien ou le blanc diamant MANUFAKTUR.

Les modèles Mercedes-Maybach Classe S et GLS

Les modèles Classe S et GLS sont également disponibles avec l’ensemble de design Night Series. Le modèle Classe S offre plusieurs finitions de peinture et un intérieur luxueux élargi. Le modèle GLS présente d’élégants éléments chromés foncés, une jante Maybach design de 23 pouces et des options intérieures exclusives. Tous les modèles de l’ensemble Night Series allient luxe et durabilité, avec des moquettes Econyl, du cuir Nappa exclusif à tannage végétal et des garnitures en bois à chevrons à grain naturel MANUFAKTUR avec des touches d’aluminium.

Chaque modèle comprend également une animation de démarrage Night Series exclusive pour l’interface Mercedes-Benz User Experience (MBUX), une fonctionnalité qui ajoute une touche numérique à l’expérience du luxe. En outre, un éclairage d’ambiance unique complète la palette de couleurs Night Series, complétant ainsi l’expérience holistique du design.

L’ensemble de design Night Series de Mercedes-Maybach devrait faire ses débuts au Canada en 2023, d’abord avec les modèles Classe S et VUS EQS de 2024. Le déploiement devrait se poursuivre au troisième trimestre 2024 avec l’introduction du modèle GLS 2025.

Élargissant l’influence des Night Series, MAYBACH Icons of Luxury, une entreprise partenaire, s’apprête à lancer une collection d’accessoires directement inspirée de l’esthétique des Night Series. Cette collection, qui comprend des sacs, des baskets et des lunettes, souligne l’approche à multiples facettes adoptée par Mercedes-Maybach pour intégrer les éléments de conception uniques de l’ensemble Night Series dans un large éventail d’offres de luxe.