Mitsubishi sera 100 % électrique d’ici 2035

La marque prévoit vendre la moitié de ses véhicules avec des motorisations électriques d’ici 2030.

Mitsubishi va dévoiler deux camionnettes dans les prochaines années, une thermique et l’autre, électrique.

Plus de 10 milliards de dollars seront consacrés à l’électrification dans les prochaines années.

Le constructeur Mitsubishi a divulgué ses plans d’avenir plus tôt aujourd’hui, la division aux trois diamants qui veut consacrer plus de 10 milliards de dollars à son effort d’électrification jusqu’en 2030. Le but ici est d’élargir l’offre de véhicules électrifiés et purement électriques, tout en profitant du support interne au sein de son alliance avec Renault et Nissan.

Le PDG de Mitsubishi, M. Takao Kato, va même plus loin en annonçant un objectif de ventes à l’échelle mondiale totalisant plus de 1,1 million de véhicules pour l’année fiscale qui prend fin le 31 mars 2026. Mentionnons qu’en ce moment, le constructeur s’attend à écouler 866 000 véhicules environ, Mitsubishi qui a dû essuyer des pertes de marché pendant la pandémie.

L’investissement massif va accélérer le développement et la mise en marché de pas moins de neuf nouveaux modèles électrifiés (hybrides, hybrides rechargeables et électriques) d’ici 2028. En fait, Mitsubishi doit également continuer à produire des véhicules équipés de motorisations thermiques, ce qui porte à 16 le nombre de nouveaux modèles prévus avant la fin de la décennie.

Sur l’image montrant les 16 nouveaux modèles, on peut même apercevoir quelques silhouettes intéressantes, notamment en ce qui a trait aux plans de Mitsubishi de ramener une camionnette dans ses rangs, tant du côté essence que du côté purement électrique.

Il y a aussi un nouveau multisegment à deux rangées de sièges qui s’alimentera exclusivement en électricité, tandis qu’une variante hybride d’un multisegment à deux rangées de sièges est également prévue. Est-ce qu’il s’agit du même modèle que le VUS purement électrique? Il est trop tôt pour le savoir.

Mitsubishi, malgré le fait qu’il ait commercialisé la curieuse i-MiEV au tout début de la vague d’électrification, est en retard sur la concurrence pour ce qui est de son passage à la propulsion électrique, mais tout indique que les mesures nécessaires seront prises au cours des prochaines années.

Le constructeur souhaiterait que la moitié de ses ventes mondiale proviennent de véhicules purement électriques d’ici 2030. Cinq ans plus tard, l’objectif de la marque serait d’être 100 % électrique.

Il sera intéressant de voir quelle sera la stratégie employée par Mitsubishi en Amérique du Nord, car pour bénéficier des crédits d’impôts aux États-Unis, Mitsubishi doit obligatoirement assembler ses véhicules électriques en sol américain et comme Mitsubishi ne possède plus d’usine chez nos voisins au sud de la frontière, il pourrait bien être obligé de faire appel à son partenaire Nissan qui compte notamment utiliser son usine de Canton, au Mississipi, pour assurer la production de nouveaux VÉ destinés au marché nord-américain.