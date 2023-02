Mitsubishi réfléchit au retour d’un petit pick-up en Amérique du Nord.

Mitsubishi a vendu, avec Chrysler, des petits camions dans le passé.

Un nouveau camion Mitsu viserait directement le Ford Maverick.

Les segments des pick-up sont axés sur la croissance. Quelle que soit la taille ou la motorisation de ces pick-up, le marché en veut plus. Et il y a beaucoup de place pour tous les acteurs, surtout ceux qui ont une histoire. Mitsubishi a autrefois vendu le Mighty Max (Dodge Ram 50), qui reste disponible dans des régions comme l’Australie et l’Asie du Sud-Est. Il semble que Mitsubishi souhaite ajouter l’Amérique du Nord à la liste.

Les pick-up sont un gros business. Volkswagen est un autre constructeur automobile qui envisage de réintroduire un petit camion en Amérique du Nord, mais contrairement à Mitsubishi, il dispose d’un avantage « à domicile » grâce à son usine de fabrication. Le constructeur japonais n’a pas de telles capacités ici, mais Nissan en a…

« En fin de compte, nous n’avons pas de fabrication américaine à l’heure actuelle, et fondamentalement, la taxe sur le poulet est [un obstacle à l’importation de camionnettes] », a déclaré Carson Grover, directeur de la planification des produits en Amérique du Nord, à The Drive. « Vous ne pouvez pas simplement caler ce [Triton mondial] dans l’usine de quelqu’un d’autre [ici]. Donc, tout ce que nous ferions — et ce n’est qu’une hypothèse — nous devrions probablement nous adresser à un partenaire de l’alliance qui en fabrique. »

Le Triton est le camion intermédiaire actuel de Mitsubishi vendu ailleurs dans le monde et continue de connaître un grand succès. En fait, il est renommé Ram 1200 pour l’Amérique du Sud et en Fiat Fullback pour les marchés européens et du Moyen-Orient.

Les options de Mitsubishi pour un nouveau pick-up monocoque comprennent un modèle basé sur le Nissan Rogue, qui partage déjà sa base avec l’Outlander.