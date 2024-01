Mitsubishi grand gagnant alors que le marché automobile canadien s’accroit en 2023

Les ventes sont en hausse de 12% à travers l’industrie en 2023`

Le total demeure toujours bien en dessous des résultats prépandémiques

Les ventes d’automobiles au Canada ont fortement rebondi en 2023. Le volume total de véhicules neufs vendus a atteint son plus haut niveau depuis la pandémie, avec une hausse à deux chiffres par rapport à 2022. Bien que les chiffres de vente soient solides et montrent que les constructeurs automobiles sont à nouveau en mesure d’acheminer les véhicules vers les concessionnaires, ils restent bien en deçà des chiffres d’avant la pandémie.

Desrosiers Automotive Consultants indique que les constructeurs automobiles ont vendu 1,664 million de nouvelles voitures et camionnettes en 2023. Cela représente une augmentation de 11,8 % par rapport à 2022, selon les chiffres de l’entreprise.

Bien que l’année 2023 ait connu une forte augmentation et marque 14 mois consécutifs d’augmentation d’une année sur l’autre, tout n’est pas rose. Les données de Statistique Canada montrent que les ventes d’automobiles au Canada ont augmenté de 2012 à 2019, dépassant les 2 millions en 2017 et 2019, et atteignant presque ce chiffre en 2019.

General Motors a été le constructeur automobile qui a vendu le plus d’automobiles dans le pays. Le constructeur a livré 263 084 véhicules, soit 15,4 % de plus que l’année dernière. Les ventes de presque tous les modèles ont augmenté, avec la Bolt électrique et la Bolt EUV en hausse de 121 % par rapport à 2022.

Ford a suivi de près, avec 240 480 véhicules vendus. Ce chiffre est à quelques centaines d’unités près celui de 2022, marquant la troisième année consécutive de stagnation pour la marque.

Volkswagen aurait vu ses ventes augmenter de 36 % par rapport à 2022. Ce chiffre inclut un doublement des ventes de la marque au cours du quatrième trimestre.

Le plus grand gagnant, du moins en termes de pourcentage, est Mitsubishi. La marque a connu sa meilleure année au Canada, et de loin, et a enregistré une hausse impressionnante de 62 % par rapport à 2022, avec 35 708 livraisons. Les fortes ventes de l’Outlander PHEV en sont en grande partie responsables.

Mazda a terminé l’année en hausse de 13,5 %, mais a terminé l’année en force. Les résultats du quatrième trimestre ont augmenté de 63 % par rapport à 2022, tous les modèles (à l’exception du CX-5 et du MX-30) affichant de fortes augmentations annuelles.

Le véhicule le plus vendu dans le pays a été le pick-up Ford F-Series, un titre qu’il détient depuis des décennies. Le véhicule le plus vendu qui n’est pas un pick-up est le Toyota RAV4, titre qu’il détient depuis quelques années.