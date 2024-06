Mini, Tesla, Toyota, Ram remportent les Vincentric Best Value Awards

Modèles offrant la meilleure valeur d’achat au Canada.

Les prix sont calculés depuis 2012.

Le meilleur rapport qualité-prix pour votre voiture neuve au Canada ? Une nouvelle étude indique que vous le trouverez chez Mini, et cela comprend ce que le prix appelle « la meilleure performance de sa catégorie pour la Cooper EV ».

Vincentric établit ses prix du meilleur rapport qualité-prix au Canada depuis 2012. Les prix tiennent compte de huit facteurs, dont la dépréciation, les frais, le financement, le carburant, l’assurance, l’entretien, le « coût d’opportunité » et le coût des réparations. Les véhicules gagnants ont les coûts de possession les plus bas pour leur segment et leur prix.

Les autres marques gagnantes sont Tesla, pour les voitures de luxe et les VUS de luxe, Toyota pour les VUS et les camionnettes, et Ram pour les camions. C’est la quatrième fois que Ram remporte ce prix, tandis que Toyota en a gagné quatre d’affilée et sept au total.

La Versa a été récompensée dans la catégorie des sous-compactes pour avoir les coûts d’assurance et d’entretien les plus bas de sa catégorie, ainsi que le coût total de possession le plus bas. La Hyundai Elantra a remporté la catégorie des compactes, la Mini Cooper EV, celle des compactes à hayon, et la Toyota Prius Prime celle des moyennes cylindrées.

Les autres gagnants sont les Tesla Model S et Model 3, la Chevrolet Corvette, l’Audi A5, la Toyota Sequoia, la Kia EV et la Ford F-150 Lightning. Vincentric a constaté que certains des gagnants de la catégorie devraient avoir des coûts de propriété inférieurs de 30 % ou plus aux prévisions pour le segment.