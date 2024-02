Mini lance les versions à essence des nouvelles Cooper et Cooper S 2024

Ces modèles partagent la plupart de leurs éléments de design avec les versions électriques dévoilées l’an dernier.

Les deux modèles seront animés par un moteur à quatre cylindres de 2.0L.

La Mini Cooper S aura un prix de départ de 39 990$ au Canada.

Quelques mois après avoir lancé ses nouveaux modèles électriques à 3 portes, Mini dévoile les variantes à essence de la nouvelle génération de son emblématique voiture à hayon.

Offerte en version Cooper et en livrée plus sportive Cooper S, la nouvelle Mini à moteur à combustion devrait arriver sur les routes canadiennes en avril.

Sans surprise, ces nouveaux modèles Mini sont presque identiques à leurs homologues électriques en termes de style, avec une calandre fonctionnelle et des jantes au design différent pour les différencier.

Il en va de même à l’intérieur, où les Mini Cooper et Cooper S sont dotées de la nouvelle approche à écran unique de la marque, qui regroupe la plupart des commandes et toutes les informations destinées au conducteur sur un grand écran OLED circulaire monté sur un tableau de bord minimaliste.

Certaines commandes physiques demeurent et beaucoup d’entre elles sont situées sur le volant, mais Mini respecte la tradition en installant levier de changement de vitesse, la clé de démarrage/arrêt, le bouton de frein de stationnement, le levier de mode de conduite et le bouton de réglage du volume dans une banque de contrôles séparée sur le socle central, une caractéristique distinctive de la marque.

Ce qui s’éloigne de la tradition, par contre, est l’écran central susmentionné, qui contient tout le système d’info divertissement du véhicule, en plus du panneau de contrôle de la climatisation et des informations de conduite, qui sont toujours affichées en haut du panneau de verre circulaire qui a un diamètre de 240 millimètres.

Les menus principaux (Media, Climate, Telephone et Navigation) sont toujours disponibles en bas de l’écran, et Mini indique que les utilisateurs pourront contrôler de nombreuses fonctions du véhicule avec leur voix via l’assistant personnel intelligent (IPA), qui peut prendre la forme d’un avatar de voiture ou d’un chien numérique nommé « Spike » qui apparaît sur l’écran lorsque le système est en cours d’utilisation.

Les autres technologies incluses dans les nouvelles Mini Cooper et Cooper S comprennent le système de clé numérique, qui permet aux conducteurs d’entrer dans le véhicule et de le démarrer avec leur téléphone, le régulateur de vitesse adaptatif disponible, une fonction Safe Exit de série qui empêche les occupants d’ouvrir les portes si une voiture ou un cycliste arrive par derrière, et deux unités de projection qui diffusent des motifs lumineux personnalisables sur la surface du tableau de bord.

Les phares et feux arrière à DEL seront également personnalisables, avec différentes animations affichées en fonction de l’une des trois signatures sélectionnables appelées Classic, Favoured, ou JCW (pour John Cooper Works).

Les thèmes de design Classic et Favoured seront également disponibles pour le reste de l’extérieur, ce qui permettra aux conducteurs de combiner n’importe quelle couleur de peinture avec trois peintures de toit différentes et un choix de jantes en alliage de 17 et 18 pouces.

Sous le capot, toutes les versions à essence de la Mini 3-portes 2024 seront équipées d’un moteur quatre cylindres de 2,0 litres, mais leur puissance variera entre les modèles Cooper et Cooper S.

Pour l’instant, seuls les détails concernant la Cooper S ont été annoncés. Cette version de la voiture à hayon développera 201 chevaux et 221 lb-pi de couple lorsqu’elle arrivera sur le marché canadien dans environ deux mois, avec un prix de départ de 39 990 $.

Plus de détails sur la Mini Cooper 2024 d’entrée de gamme seront disponibles dans les mois à venir, plus près de son propre lancement.