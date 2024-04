MINI élargit sa gamme de véhicules électriques avec le multisegment Aceman

Multisegment tout électrique, mêlant design iconique, technologie de pointe et fonctionnalité urbaine.

MINI Aceman, un multisegment compact, est doté d’un groupe motopropulseur entièrement électrique et d’un design moderne » Charismatic Simplicity « .

Équipé d’une autonomie allant jusqu’à 406 km, d’une puissance de 218 ch et d’une recharge rapide, il allie performance et efficacité.

Elle offre des expériences numériques immersives grâce à l’assistant vocal AI, à des réglages ambiants personnalisables et à des aides à la conduite avancées.

La marque automobile britannique MINI a dévoilé son premier véhicule multisegment entièrement électrique, l’Aceman, représentant une nouvelle étape audacieuse pour la marque connue pour ses voitures compactes emblématiques.

L’Aceman combine l’accent traditionnellement mis par MINI sur l’agilité et l’utilisation intelligente de l’espace avec un groupe motopropulseur entièrement électrique et un design multisegment adapté aux environnements urbains. Avec un peu plus de 4 mètres de long, il se glisse entre la MINI Cooper à hayon et le plus grand VUS Countryman.

« Le MINI Aceman apporte un nouveau niveau d’excitation à notre gamme tout électrique, rempli d’une expérience numérique immersive vraiment agréable », déclare Stefanie Wurst, responsable de MINI. « La MINI Aceman est parfaite pour naviguer dans les rues encombrées des villes, tout en conservant la polyvalence et la fonctionnalité d’un multisegment et la sensation de kart que l’on peut attendre d’une MINI. Je suis certain que le design épuré, les performances et la polyvalence en tant que multisegment à 5 places feront du MINI Aceman un succès retentissant. »

Doté d’un nouveau langage de conception appelé « Charismatic Simplicity », l’Aceman a une allure à la fois déterminée et minimaliste. L’avant se caractérise par une calandre octogonale, des phares à DEL angulaires et une posture basse. Ses flancs sont sculptés par des lignes nettes et des passages de roue de forme distincte.

À l’intérieur, l’Aceman donne la priorité à un ensemble intelligent, avec cinq sièges, un toit panoramique en verre et jusqu’à 1 005 litres d’espace de chargement. Le tableau de bord intègre un écran tactile OLED circulaire de 9,2 pouces alimenté par la nouvelle interface MINI Operating System 9.

Deux groupes motopropulseurs seront proposés dans un premier temps. L’Aceman E dispose d’un moteur électrique de 184 ch, d’un bloc batterie de 42,5 kWh et d’une autonomie WLTP de 310 km, tandis que l’Aceman SE, plus sportive, augmente la puissance à 218 ch, dispose d’une batterie de 54,2 kWh et d’une autonomie de 406 km.

MINI annonce des temps de 0 à 100 km/h de 7,9 et 7,1 secondes pour la E et la SE respectivement, ce qui illustre l’importance que la marque continue d’accorder à la dynamique de conduite. Le châssis de l’Aceman est doté d’un système d’amortissement et d’une direction réglés avec précision pour une maniabilité agile, semblable à celle d’un kart.

Au-delà des performances traditionnelles, l’Aceman intègre des technologies intelligentes comme un assistant vocal alimenté par l’IA, des modes d’éclairage ambiant et de sonorisation personnalisables, ainsi que des aides à la conduite avancées, notamment la possibilité de stationner à distance.

« L’Aceman redéfinit l’expérience MINI moderne avec des fonctionnalités numériques immersives et l’électrification, tout en conservant notre héritage de design créatif et de plaisir de conduire pur », a déclaré Oliver Heilmer, responsable du design MINI.

L’efficacité est également une priorité, l’Aceman étant optimisée pour une charge rapide en courant continu jusqu’à 95 kW qui peut reconstituer 10 à 80 % de la capacité de la batterie en moins de 30 minutes lorsqu’elle est connectée à une station à haute puissance.

Les prix de l’Aceman tout électrique n’ont pas encore été annoncés. Toutefois, à titre indicatif, au Canada, la MINI Cooper SE tout électrique a été vendue à partir de 48 190 $.