Mini Countryman ALL4 S 2025 : plus de détails

Les premières livraisons sont prévues pour le mois de mai 2024.

Le nouveau Mini Countryman ALL4 S est plus puissant sous le capot

L’espace est plus généreux à bord.

L’aile américaine du constructeur Mini vient de livrer quelques détails additionnels sur la version S de son tout nouveau Countryman. Le multisegment adopte non seulement un design plus tranchant pour l’année-modèle 2025, mais le plus grand des véhicules de la marque voit aussi ses dimensions augmenter, en même temps que la puissance de sa mécanique turbocompressée.

Il est vrai que Mini prépare aussi l’arrivée du premier Countryman à motorisation électrique, mais en attendant 2030, l’année identifiée par les stratèges de la marque pour cesser la commercialisation de véhicules à essence, le constructeur doit justement continuer d’écouler des versions thermiques de ses véhicules.

Le Mini Countryman ALL4 S 2025 est non seulement plus spacieux que ses prédécesseurs, mais sous le capot, le moteur 4-cylindres turbo de 2,0-litres est résolument plus explosif avec 241 chevaux en puissance et un couple de 295 lb-pi, des chiffres plus intéressants que ceux de l’actuelle variante S, limitée à 189 chevaux et 207 lb-pi.

Le Countryman ALL4 S profite aussi d’une kyrielle de dispositifs de sécurité mis à jour pour la nouvelle génération du véhicule. Par exemple, le multisegment va désormais offrir une conduite automatisée sans mains sur des routes à plusieurs voies, et ce, jusqu’à une cadence maximale de 60 km/h, tant et aussi longtemps que le conducteur garde un œil sur la route et ses alentours. Le système peut aussi se charger des changements de voies.

Au sud de la frontière, le Countryman ALL4 S sera livrable en trois niveaux de finition, soit Classic, Favoured et John Cooper Works. Il sera intéressant de voir si l’authentique variante JCW se distinguera de cette option esthétique disponible sur la variante inférieure. Sachez aussi que l’utilitaire sera livrable avec des ensembles de jantes de 18 à 20 pouces.

L’habitacle est probablement l’endroit où le Countryman évolue le plus avec une planche de bord plus épurée que jamais. La planche de bord recouverte de deux tissus distincts viendrait réchauffer l’ambiance dans l’habitacle, tandis que le toit panoramique s’occupe d’ajouter un peu de lumière à l’intérieur.

Le constructeur a aussi pensé à l’ambiance intérieure avec quelques modes d’éclairage et même quelques modes de sonorité de la mécanique, selon l’humeur de son conducteur. Le nouvel environnement du Countryman conserve un écran circulaire en plein centre de la planche de bord, mais ce dernier est « flottant », tandis que le volant a lui aussi évoluer pour une conduite plus inspirée. Il faut féliciter les designers pour avoir conserver quelques commandes traditionnelles sous l’écran central, notamment ce petit levier aperçu récemment à bord des plus récents véhicules BMW. Ce changement libère beaucoup d’espace à la console centrale.

Quant à l’aspect utilitaire, Mini a bonifié l’espace intérieur pour les passagers, mais aussi l’espace cargo avec 450 litres lorsque la banquette 40/20/40 est relevée ou 1 450 litres lorsque celle-ci est repliée pour accueillir des objets plus encombrants.

Le début de la production du nouveau Mini Countryman est prévu pour le mois de mars prochain avec les premières livraisons attendues en mai. Aux États-Unis, le prix de départ de cette version ALL4 S sera de 38 900 $, ce qui veut probablement dire que le modèle devrait flirter avec les 50 000 $ en dollars canadiens.