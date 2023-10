Mini Cooper SE Countryman All4 PHEV 2023: ce qu’on a aimé et moins aimé

La Mini Cooper SE Countryman All4 PHEV 2023 peut parcourir jusqu’à 29 kilomètres en mode tout électrique.

Elle est éligible à des crédits gouvernementaux totalisant 5000 $.

Elle est très, très plaisante à conduire.

Ces dernières semaines, on a appris que Mini retirait la Clubman de son catalogue après été offerte depuis 2007. Ainsi, dans la gamme des Mini à vocation plus familiale, il ne reste que la Cooper à 5 portes ainsi que la Coutryman.

Cet été, nous avons conduit la Mini Cooper SE Countryman All4 PHEV 2023 sur les routes du Québec et voici le compte rendu complet de nos impressions.

Une allure différente

Qu’on la trouve belle ou non, la Mini Countryman a l’avantage d’être différente. Différente des autres Mini, mais surtout différente de tous les autres véhicules qu’on retrouve sur la route. Nous soulignons son style distinctif bien que notre âme puriste nous fasse grincer des dents en voyant une Mini transformée en pseudo VUS à quatre roues motrices.

Il est à mentionner que la version mise à l’essai était munie de l’ensemble décoratif qui comprend entre autres les jantes et les bandes. Il n’y a pas à dire, elle ressort du lot.

Une autonomie un peu décevante

La Mini Cooper SE déçoit quelque peu avec son autonomie de seulement 183 kilomètres. Et force est d’admettre qu’il en est de même pour le second véhicule électrifié de la gamme, soit le véhicule à l’essai. En effet, grâce à une batterie de 10 kWh, la Mini Cooper SE Countryman All4 PHEV 2023 peut parcourir jusqu’à 29 kilomètres avec une charge. Nous avons été effectivement en mesure de rouler une trentaine de kilomètres en mode tout électrique. Hélas, c’est bien peu.

Tout dépendant de votre utilisation d’un véhicule, la technologie hybride rechargeable peut s’avérer pratique pour vous. En effet, si vous avez à votre disposition une borne de recharge sur votre lieu de travail et que vous avez la possibilité d’en installer une à la maison, vous pourriez circuler pratiquement qu’avec des électrons tout dépendant de vos trajets quotidiens. Bien sûr, comme c’est le cas pour les autres véhicules dotés de la technologie hybride rechargeable, la Mini Cooper SE Countryman All4 PHEV est aussi muni d’un moteur à essence. Ainsi, vous n’avez pas à être dépendant du réseau public de bornes de recharge lorsque vous avez à parcourir de grandes distances. Il faut calculer environ trois heures pour recharger pleinement cette voiture à l’aide d’une borne de 240 V.

Son capot renferme un moteur turbocompressé à trois cylindres de 1,5 L. Le tout développe une puissance de 221 chevaux et un couple de 284 livres-pied. Les accélérations sont franches et appréciables. Comme son nom le laisse entrevoir, elle est dotée des quatre roues motrices.

Au terme de notre essai routier, l’ordinateur de bord affichait une consommation moyenne de 7 L/100 kilomètres, ce qui est en deçà de la cote de 8,0 L/100 kilomètres annoncée par Ressources naturelles Canada.

On aime son comportement!

Le comportement routier a toujours été un point fort chez Mini. Mais en toute transparence, on appréhendait quelque peu la conduite de la Countryman. Et oui, elle manquait à notre culture. Bien qu’on tente de conduire tous les véhicules, il arrive que certains modèles nous échappent. Nous avions peur qu’elle soit pataude et que finalement, on perde complètement l’ADN d’une Mini. Bonne nouvelle! La Countryman est fort amusante à conduire. Certes, elle est plus longue, plus large, plus haute et plus lourde que la Mini Cooper traditionnelle, mais elle demeure très amusante à conduire. Son agilité vous plaira certainement.

Qui plus est, grâce à l’électricité, on élimine toute forme de délai lorsqu’on part depuis l’arrêt. On a réellement le sourire au visage en la conduisant.

Elle fait mal au portefeuille

La Mini Cooper SE Countryman All4 PHEV est une petite bourgeoise. Elle est offerte à partir de 57 726 $. Pour une petite voiture à hayon – d’accord, elle se prend pour un VUS, mais dans les faits, elle est une petite voiture à hayon, non? -, ça commence à faire pas mal de sous. Il est à noter que la version d’entrée de gamme affiche un prix de 44 236 $.

À ce chapitre, notons tout de même que la version hybride rechargeable a droit à des crédits gouvernementaux qui totalisent 5000 $, ce qui aide à avaler le prix qu’on en demande.

Une technologie peu intuitive

Sans être catastrophique, le système d’infodivertissement et l’instrumentation numériques sont peu intuitifs. Ne soyez pas surpris si vous cherchez tel menu ou telle fonction et que vous perdiez un temps fou pour une simple manipulation. Nous sommes d’avis qu’il aurait définitivement été possible d’en arriver à un résultat simplifié pour le conducteur.

En bref

En somme, nous avons eu beaucoup de plaisir à conduire et à découvrir cette déclinaison de la Mini. En revanche, nous sommes peu optimistes quant à l’avenir de la Mini Cooper SE Countryman All4 PHEV 2023. Malheureusement, certains constructeurs et analystes perçoivent la technologie hybride rechargeable comme étant transitoire. À cet effet, il faut savoir qu’une nouvelle génération de la Countryman est attendue pour 2025. Celle-ci devrait offrir une déclinaison à essence et 100% électrique. Pas d’hybride rechargeable à l’horizon.