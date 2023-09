Mini change de vitesse: fin des transmissions manuelles

Mini annonce la fin des boîtes de vitesses manuelles et se concentre sur le développement et la course de véhicules électriques.

· Mini n’offrira plus de transmissions manuelles dans ses futurs modèles.

· Le constructeur présente les versions électriques des Cooper et Countryman.

· Stefanie Wurst, la directrice de Mini, exprime son intérêt à rejoindre le sport automobile électrique.

Mini a déclaré que les boîtes de vitesses manuelles seraient absentes de leurs produits dès l’an prochain. Cette décision importante a été confirmée par Stefanie Wurst, la directrice de Mini, lors d’une interview avec Top Gear. Bien que les détails sur les futurs modèles à combustion restent inconnus, il est rapporté que tous ces véhicules seront équipés d’une assistance hybride légère visant à améliorer leurs émissions de CO2.

La dévotion de Mini au mouvement des véhicules électriques a été davantage mise de l’avant lors du salon IAA Mobility à Munich, où ils ont dévoilé les versions électriques des modèles Cooper et Countryman. L’interaction de Wurst avec Charlie Cooper, un descendant de John Cooper, a réaffirmé l’engagement de l’entreprise envers le sport automobile. À la lumière de cela, Mini est enthousiaste à l’idée de se lancer dans le sport automobile électrique. L’incertitude réside dans le choix de la bonne plateforme, car ce ne sont pas toutes les formes de sport automobile électrique qui ont connu du succès. Mini est optimiste quant à la découverte et la participation à une plateforme prometteuse.

Août 2023 a sinon marqué l’hommage de Mini à ses modèles de performance à transmission manuelle avec le lancement de l’édition John Cooper Works Bulldog Racing. Ce modèle puissant est doté d’un moteur turbo de 2,0 litres et de plusieurs caractéristiques de haute performance qui lui permettent de se démarquer en tant que déclinaison axée vers la course automobile.

Sur le front électrique, la Mini Cooper EV récemment introduite se décline en deux versions: E et SE. Alors que le modèle E offre une autonomie de 300 kilomètres et peut accélérer à 100 km/h en 7,3 secondes, la variante SE, avec ses caractéristiques améliorées, offre une autonomie de 400 kilomètres et peut atteindre 100 km/h en seulement 6,7 secondes. Cette nouvelle génération résulte d’un partenariat entre le groupe BMW et Great Wall Motor de Chine, avec une partie de la production ayant lieu en Chine.