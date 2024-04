Mercedes électrifie son emblématique Classe G avec le nouveau G 580 entièrement électrique

L’emblématique Classe G réimaginée : Mercedes-Benz lance son premier véhicule tout-terrain électrique, alliant design classique et technologie d’avenir.

Le G 580 de Mercedes, doté de la technologie EQ, associe le design classique de la Classe G à la propulsion électrique.

Les caractéristiques comprennent une batterie de 116 kWh, 579 ch et des capacités hors-route avancées comme le G-TURN.

L’EDITION ONE 2025 propose des versions exclusives, un intérieur high-tech, et est en attente de la certification EPA.

Mercedes-Benz a dévoilé sa première variante entièrement électrique de l’emblématique tout-terrain Classe G, le G 580 avec technologie EQ, fusionnant la légendaire capacité hors-route du véhicule avec une propulsion électrique de pointe.

Le tout nouveau G 580 représente la dernière avancée de Mercedes dans le domaine de la mobilité électrique, alors qu’elle fait passer de plus en plus de modèles à l’alimentation par batterie. Il conserve le design anguleux de la Classe G tout en incorporant des éléments de style distincts tels que des passages de roues évasés et un capot surélevé pour améliorer l’aérodynamisme.

Sous cette carrosserie emblématique se cache une refonte technologique importante. Un cadre en échelle renforcé abrite un bloc de batteries lithium-ion de 116 kWh intégré pour maintenir le centre de gravité bas. Quatre moteurs électriques – un à chaque roue – produisent une puissance combinée de 579 ch et un couple de 859 lb-pi, propulsant le lourd VUS de 0 à 60 mph en seulement 4,6 secondes.

Mais ce sont les prouesses tout-terrain du G 580 qui le distinguent vraiment. Le groupe motopropulseur électrique permet des capacités uniques comme le G-TURN, qui permet de faire pivoter le véhicule sur place sur des surfaces meubles en faisant tourner les roues dans des directions opposées. Le G-STEERING réduit le rayon de braquage en tout-terrain grâce à la vectorisation du couple.

Une fonction intelligente de marche lente en tout-terrain maintient des vitesses prédéfinies en montée ou en descente, permettant au conducteur de se concentrer sur le franchissement des obstacles. Une boîte de vitesses à deux rapports modifiables permet de réduire la vitesse à bas régime. Les composants de suspension améliorés augmentent les capacités, comme la profondeur de passage à gué jusqu’à 33,5 pouces.

« Le concept de conduite innovant porte une fois de plus les performances légendaires de notre icône tout-terrain à un niveau supérieur », a déclaré Markus Schäfer, directeur de la technologie chez Mercedes.

Sous le véhicule, Mercedes a installé des plaques de protection en fibres de carbone composites plutôt qu’en acier ou en aluminium. Le couple est réparti avec précision sur chaque roue grâce à un système de blocage de différentiel virtuel afin de maximiser la traction.

Sur la route, cinq modes de conduite ELECTRIC DYNAMIC SELECT modifient les caractéristiques du groupe motopropulseur. Le G 580 a une vitesse de pointe limitée à 112 mph et un système de freinage par récupération pour maximiser l’efficacité.

À l’intérieur, le nouveau modèle conserve sa disposition verticale classique, mais gagne le tout dernier système d’infodivertissement MBUX avec deux écrans de 12,3 pouces. Les autres caractéristiques de série comprennent un système audio à son surround, un éclairage d’ambiance et la recharge sans fil. En option, une caméra « transparente sur le capot » permet d’améliorer la visibilité sur les crêtes.

Pour 2025, le G 580 destiné au marché américain sera proposé uniquement sous la forme de l’édition spéciale EDITION ONE, avec des combinaisons de garnitures uniques et des équipements élargis tels que des sièges massants.

Mercedes n’a pas communiqué de prix pour les États-Unis ni de chiffres sur l’autonomie électrique, qui doivent encore être certifiés par l’Agence de protection de l’environnement (EPA).