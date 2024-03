Mercedes-Benz dévoile les nouveaux EQV et Classe V et elles arrivent bientôt

Mercedes-Benz poursuit son avancée dans le domaine des véhicules utilitaires légers haut de gamme en dévoilant les nouveaux modèles EQV et Classe V. Dans le cadre du déploiement de l’architecture pionnière Van Electric Architecture (VAN.EA en abrégé), ces véhicules sont déjà disponibles à la commande sur certains marchés et finiront par arriver aux États-Unis et au Canada.

L’introduction de ces modèles par Mercedes-Benz Vans contribuera à renforcer sa présence dans le segment des véhicules électriques. La marque a présenté des plans visant à augmenter considérablement ses ventes d’ici 2030 aux États-Unis et au Canada, en élargissant son portefeuille avec des fourgonnettes commerciales basées sur VAN.EA. Une première notable pour l’entreprise sera le lancement d’un fourgon de luxe de taille moyenne destiné aux particuliers.

L’EQV et la Classe V placeront la barre plus haut dans le segment des véhicules polyvalents en mettant l’accent sur le luxe, la connectivité numérique et des fonctions d’aide à la conduite améliorées. Ces modèles s’adresseront à un large éventail de clients, des familles aux professionnels.

Pour l’instant, aucun détail sur les finitions ou les motorisations n’a été communiqué pour l’Amérique du Nord. Les informations suivantes se limitent pour l’instant aux marchés européen et asiatique.

L’Europe et l’Asie sont traditionnellement des marchés importants pour les monospaces Mercedes-Benz, grâce à leurs intérieurs spacieux, leurs niveaux de confort élevés et leurs designs distinctifs. Les dernières versions de l’EQV et de la Classe V perpétuent cet héritage en offrant encore plus d’options de personnalisation et de lignes d’équipement, notamment les packs AVANTGARDE, STYLE, EXCLUSIVE et divers packs de design, afin de répondre aux différents goûts des clients.

Le design extérieur des nouveaux modèles se caractérise par une face avant rafraîchie, avec une calandre marquante et un pare-chocs puissamment défini, ce qui renforce leur attrait visuel. L’intérieur a également fait l’objet d’améliorations significatives et comprend des éléments remarquables tels que la paire d’écrans larges de 12,3 pouces, des bouches d’aération élégantes et un volant de nouvelle génération.

Le système d’infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience) reste la pierre angulaire de l’offre numérique du monospace, offrant une expérience utilisateur interactive et personnalisée. Avec des fonctions de navigation avancées, la réalité augmentée et l’assistant à commande vocale « Hey Mercedes », le système offre une commodité et une connectivité inégalées.

Mercedes-Benz équipe également l’EQV et la Classe V d’une gamme de services numériques visant à améliorer l’expérience globale du propriétaire. Ces services vont de la gestion à distance du véhicule grâce à l’application Mercedes me à des solutions de navigation complètes, en passant par l’accès à l’un des plus grands réseaux de recharge publics d’Europe pour l’EQV.

Le Mercedes-Benz EQV offre deux options de batterie : 90 kWh et 60 kWh, délivrant jusqu’à 204 ch et une autonomie de 277 à 365 km, avec une récupération d’énergie et une gestion thermique efficaces qui renforcent son efficacité. Il prend en charge la recharge en courant alternatif et continu, avec un temps de charge rapide d’environ 40 minutes, de 10 % à 80 % de la capacité de la batterie.

La Classe V est disponible avec un moteur diesel OM654 en trois puissances (163 ch, 190 ch, 237 ch) et un nouveau moteur hybride léger à essence M254 de 231 ch sera introduit en 2024, destiné aux marchés d’Europe et d’Asie. Tous les modèles sont équipés de la transmission automatique 9G-TRONIC, de la propulsion arrière de série pour les moteurs à combustion, de la transmission intégrale en option pour les diesels et de la traction avant pour les modèles électriques.