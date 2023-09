Mercedes-Benz dévoile les modèles 2024 Mercedes-AMG GLC63 et 43 Coupé

La gamme Mercedes-AMG GLC présente deux modèles coupés pour 2024 : le GLC 63 S E PERFORMANCE hybride et le dynamique GLC 43 4MATIC.

Le GLC 63 S E PERFORMANCE coupé offre une puissance combinée de 671 chevaux et un couple de 752 lb-pi.

Le GLC 43 4MATIC coupé revendique 416 chevaux, avec un supplément de 14 chevaux à un régime moteur plus bas.

Les deux modèles sont équipés de caractéristiques mécaniques avancées telles que le AMG RIDE CONTROL et la direction sur l’essieu arrière.

GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé

Mercedes-Benz a de nouveau placé la barre haute avec l’introduction du coupé GLC 63 S E PERFORMANCE. Ce modèle est le premier SUV coupé hybride de performance de la marque.

Au cœur de ce coupé se trouve le moteur turbo AMG M139 de 2,0 litres. Associé à une Unité de Conduite Électrique (EDU) sur l’essieu arrière, cette combinaison garantit que le véhicule offre une impressionnante puissance de 671 chevaux et un couple de 752 lb-pi. De telles caractéristiques promettent une accélération frappante, mais aussi d’importantes réserves de puissance pour les croisières à grande vitesse (en Allemagne, sur l’Autobahn, bien sûr).

La technologie hybride de cette variante souligne la vision de Mercedes pour l’avenir. En intégrant l’EDU avec le moteur à combustion, les conducteurs bénéficient d’une puissance instantanée tout en profitant d’une meilleure efficacité énergétique. Au-delà du groupe motopropulseur, le coupé GLC 63 S E PERFORMANCE met de l’avant des caractéristiques mécaniques avancées. Le châssis AMG RIDE CONTROL avec amortissement réglable garantit une expérience de conduite sur mesure, s’adaptant à divers terrains et préférences. De plus, la direction sur l’essieu arrière (4 wheel steering) procure davantage d’agilité au véhicule, offrant un contrôle précis lors des manœuvres serrées.

Du point de vue du design, le coupé dégage un luxe et une certaine agressivité. Son extérieur attire l’attention avec des lignes épurées et des caractéristiques audacieuses, tandis que l’intérieur propose un luxueux havre de confort et de technologie avancée.

GLC 43 4MATIC Coupé

Le GLC 43 4MATIC coupé, pour sa part, est un modèle qui résonne avec ceux qui recherchent une performance dynamique sans devoir se départir d’un membre du corps afin de se la procurer ($). L’engin qui se retrouve sous le capot de cette variante est un moteur robuste capable de produire 416 chevaux. À cela s’ajoute un « boost » supplémentaire de 14 chevaux à des régimes moteur plus bas, grâce au générateur de démarrage entraîné par courroie. De telles spécifications promettent une conduite à la fois excitante et efficace.

L’une des caractéristiques phares du GLC 43 4MATIC coupé est le système de traction intégrale permanent AMG Performance 4MATIC. Ce système garantit une distribution optimale de la puissance, permettant aux conducteurs de bénéficier d’un meilleur contrôle et d’une meilleure stabilité, qu’ils foulent les rues de la ville ou les autoroutes plus ouvertes.

Tout comme son homologue hybride, le GLC 43 4MATIC coupé ne fait aucun compromis sur la mécanique. Il offre une direction standard sur l’essieu arrière, une caractéristique qui améliore considérablement le dynamisme de la voiture. Ceci, combiné au système de traction intégrale, garantit une expérience de conduite à la fois exaltante et sécuritaire.

En termes de design, le GLC 43 4MATIC coupé reflète le dévouement de la marque au luxe. Alors que son design extérieur communique puissance et élégance, l’intérieur est un mélange de confort, de luxe et de technologie de pointe.

En Conclusion

La gamme de coupés Mercedes-AMG GLC, comprenant à la fois les modèles GLC 63 S E PERFORMANCE et GLC 43 4MATIC, souligne l’engagement de Mercedes-Benz envers l’innovation, la performance et le design. Que ce soit le système hybride puissant et durable du premier ou le système de traction intégrale dynamique du second, les deux modèles promettent une expérience palpitante. Les prix n’ont pas encore été dévoilés pour le marché nord-américain, et les deux véhicules devraient arriver sur nos routes « à un moment en 2024 ».