Mercedes-Benz dévoile le très performant GLC 63 4MATIC+ 2024 AMG

Mercedes-Benz lance le tout nouveau GLC 63, un véhicule haute performance doté d’un moteur AMG de 2,0 litres, d’une technologie hybride de performance et de caractéristiques novatrices pour une maniabilité et un confort supérieurs.

Le tout nouveau GLC 63 est équipé d’un moteur quatre cylindres AMG de 2,0 litres avec turbocompresseur à gaz d’échappement électrique, offrant des performances remarquables.

Le véhicule est proposé avec une technologie hybride de performance spécifique à AMG, introduisant une nouvelle ère de puissance efficace pour les VUS de la marque.

Le VUS développe une puissance de 671 chevaux et un couple de 752 lb-pi.

Mercedes-Benz a dévoilé le tout nouveau GLC 63, un VUS hautes performances qui vient étoffer la gamme actuelle de véhicules du constructeur. Le GLC 63 cible les clients à la recherche de performances et de polyvalence dans la catégorie des VUS, selon le constructeur.

Au cœur du GLC 63 se trouve le moteur quatre cylindres AMG de 2,0 litres, couplé à un turbocompresseur à gaz d’échappement électrique et à une boîte de vitesses automatique à 9 rapports. Cette combinaison permet au véhicule d’atteindre une puissance maximale de 671 chevaux et un couple de 752 lb-pi, ce qui le place dans la catégorie des VUS hautes performances.

Mercedes-Benz a également intégré au GLC 63 une technologie hybride performante spécifique à AMG. Le système hybride, qui fonctionne de concert avec le moteur à combustion, vise à améliorer les performances tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions. Ces éléments permettent au GLC 63 de s’aligner sur les tendances actuelles de l’industrie automobile en faveur d’une efficacité et d’une durabilité accrues.

Le GLC 63 revendique un temps d’accélération de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. Ce chiffre suggère que le VUS délivre non seulement de la puissance mais aussi de la vitesse, s’alignant ainsi sur la tradition de Mercedes-AMG qui consiste à produire des véhicules hautes performances offrant une accélération rapide.

Outre les performances du groupe motopropulseur, Mercedes-Benz a doté le GLC 63 de caractéristiques visant à améliorer le confort de conduite et la maniabilité. Le VUS est notamment équipé de série de la suspension AMG RIDE CONTROL et de la direction par essieu arrière. Ces caractéristiques, que l’on retrouve souvent sur des modèles haute performance tels que l’AMG GT, sont destinées à améliorer la dynamique de la tenue de route et le confort de conduite.

En outre, Mercedes-Benz propose un large éventail d’équipements et de nouveaux ensembles de design pour le GLC 63. Ces options permettent aux clients de personnaliser le VUS en fonction de leurs préférences, soulignant l’engagement du constructeur à offrir une expérience de conduite personnalisée.

En conclusion, l’introduction du tout nouveau GLC 63 met en évidence les efforts de Mercedes-Benz pour intégrer la haute performance, l’efficacité et le luxe dans sa gamme de VUS. La puissance du véhicule, la technologie hybride et les caractéristiques de maniabilité démontrent l’approche du constructeur pour développer des véhicules qui répondent aux demandes en constante évolution des clients dans le segment des VUS. Le Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ sera commercialisé en tant que modèle 2025 et proposé sur le marché canadien au troisième trimestre 2024. Le prix sera annoncé à l’approche de la date de lancement.