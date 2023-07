Mercedes-Benz adoptera les ports NACS (Tesla) pour véhicules électriques

Mercedes-Benz commencera à utiliser les superchargeurs Tesla en 2024 grâce à des adaptateurs, et les ports NACS officiels arriveront en 2025.

· Mercedes-Benz adoptera les ports NACS pour véhicules électriques

· Les superchargeurs Tesla pourront donc accueillir les véhicules Mercedes-Benz.

· Les nouveaux ports de charge seront standard à partir de 2025

Mercedes-Benz accélère la mise en place de son infrastructure pour véhicules électriques (VE) en offrant l’accès au réseau de superchargeurs de Tesla en Amérique du Nord à partir de 2024. Dans une démarche audacieuse, la première du genre par un manufacturier allemand, Mercedes-Benz intégrera les ports de la norme de recharge nord-américaine (NACS) dans ses nouveaux véhicules électriques à partir de 2025. Pour les clients actuels qui possèdent des véhicules électriques à ports CCS, un adaptateur sera disponible à partir de 2024 pour assurer une recharge transparente sur le réseau NACS.

À partir de 2024, la clientèle de Mercedes-Benz auront accès à plus de 12 000 Superchargers Tesla en Amérique du Nord. Cet accès sera facilité par le propre service de recharge de Mercedes-Benz, Mercedes me Charge, qui est actuellement connecté à plus de 90 000 points de recharge dans le monde. Les superchargeurs Tesla apparaîtront sur la carte du véhicule et sur l’application Mercedes me Charge, indiquant leur disponibilité et leur prix. Cette extension du réseau, associée au futur réseau de recharge haute puissance de Mercedes-Benz, modifiera considérablement l’expérience des clients de Mercedes-Benz en matière de véhicules électriques.

Parallèlement, Mercedes-Benz entreprend la mise en place de son propre réseau de recharge à haute puissance. Elle prévoit de lancer plus de 400 centres de charge équipés de prises CCS1 et NACS, dont plus de 2 500 chargeurs haute puissance en Amérique du Nord d’ici la fin de la décennie. Les premiers centres de recharge Mercedes-Benz devraient ouvrir en Amérique du Nord d’ici à la fin de 2023. À l’échelle mondiale, Mercedes-Benz prévoit d’établir plus de 2 000 centres de recharge en Amérique du Nord, en Europe, en Chine et sur d’autres marchés clés d’ici la fin de la décennie, y compris plus de 10 000 points de recharge.

Cette décision stratégique suit la voie tracée par d’autres constructeurs automobiles tels que Ford, General Motors, Rivian, Volvo, Hyundai/Kia et d’autres pour améliorer l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Il est clair que Mercedes-Benz s’engage à repousser les limites en offrant à ses clients une expérience de qualité supérieure en matière de véhicules électriques, en saisissant notamment les opportunités offertes par les ports de charge NACS ainsi que par l’infrastructure Tesla.