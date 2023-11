Mercedes-AMG dévoilera une berline haute performance électrique en 2025

Mercedes-AMG s’apprête à introduire sa voiture de sport électrique la plus puissante d’ici 2025, construite sur la nouvelle plateforme AMG.EA avec une technologie de moteur révolutionnaire développée au Royaume-Uni.

La future voiture de sport électrique Mercedes-AMG, qui arrivera en 2025, disposera d’un groupe motopropulseur électrique innovant de 1000 chevaux.

En utilisant la plateforme AMG.EA, le véhicule privilégiera la performance dynamique ainsi qu’une silhouette élégante et aérodynamique rappelant les voitures de sport AMG traditionnelles.

Le véhicule intégrera la technologie de moteur à flux axial de pointe de Yasa, permettant une puissance supérieure, une meilleure efficacité et un design compact.

Selon Autocar, Mercedes-AMG prévoit pour 2025 le lancement de sa voiture de sport électrique avant-gardiste. Ce véhicule n’est pas simplement une variante électrique, mais une conception taillée sur mesure sur la plateforme AMG.EA, ce qui démontre l’engagement de Mercedes-AMG envers l’électrification et la performance.

La nouvelle berline sera le véhicule homologué pour la route le plus puissant de la marque, avec une impressionnante puissance de 1000 chevaux. Elle représente l’entrée d’AMG sur le marché des voitures de sport électriques, visant à rivaliser avec des berlines électriques sportives établies comme la Porsche Taycan et l’Audi E-tron GT. Bien que l’actuelle Mercedes-AMG EQS soit rapide et puissante, elle déçoit en termes de performance globale.

AMG a de l’expérience dans l’électrification de modèles tels que les EQE et EQS, mais cette future voiture sera unique car elle sera conçue dès le départ comme une bagnole de performance, tout comme la Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ à quatre ports l’est. Son design devrait être aussi dynamique et captivant qu’il est rapide, avec un accent sur la maniabilité et l’aérodynamisme.

Le cœur de ce véhicule révolutionnaire devrait être la technologie de moteur électrique avancée de Yasa, une entreprise basée au Royaume-Uni acquise par Mercedes en 2021. Ces moteurs à flux axial se distinguent des conceptions traditionnelles, offrant des densités de puissance et de couple élevées, un poids inférieur et une taille réduite, ce qui se traduit par une plus grande efficacité et performance.

Les applications potentielles de cette technologie pourraient voir les moteurs fournir une sortie combinée proche de 1000 chevaux et 1000 lb-pi de couple, un bond significatif par rapport aux modèles électriques haute performance actuels d’AMG.

Mercedes n’est pas seule dans la course aux VÉ de hautes performances, avec des concurrents comme BMW M et Audi qui développent également des plateformes qui devraient supporter plus de 1300 chevaux. Cependant, la future berline électrique d’AMG ne se limite pas à la puissance brute ; elle promet également praticité et style. Le concept Vision 2025 nous offre un aperçu de l’avenir avec son design épuré, qui devrait être présent dans le modèle de production.

La nouvelle berline bénéficiera d’une batterie de nouvelle génération à haute densité énergétique intégrant des matériaux d’anode en silicium de l’entreprise américaine Sila, offrant une augmentation de 40 % de la densité énergétique par rapport aux batteries conventionnelles. Cette innovation prolonge non seulement l’autonomie, mais permet également d’offrir un habitacle plus spacieux, conformément à la réputation de luxe et de confort d’AMG.

Avec des prototypes qui commenceront bientôt à circuler sur les routes, ce remplaçant électrique de la GT 63 de nouvelle génération est prêt à avoir un impact significatif sur le marché, alliant l’héritage de performance d’AMG avec le dernier cri en matière de technologie de véhicule électrique.