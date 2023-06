McMurtry dévoilera la Spéirling PURE de 1000 ch au Goodwood Festival of Speed

La Spéirling PURE, fan car, fera ses débuts au Festival de Goodwood.

Le système Downforce-on-Demand amélioré permet de battre des records dans les virages en 3G à des vitesses accessibles.

Production limitée à 100 unités, livraisons à partir de 2025.

La technologie légendaire des fan cars fait son retour, McMurtry Automotive annonçant le dévoilement de sa Spéirling PURE au Goodwood Festival of Speed. Cette nouvelle voiture de piste, la première voiture à jupe scellée disponible dans le commerce, met les performances exaltantes des véhicules qui battent des records à la portée des amateurs de conduite sur piste.

La Spéirling PURE est équipée du système breveté Downforce-on-Demand Fan System, qui promet une expérience de conduite unique et une traction supérieure. Ce système, qui n’est pas affecté par l’angle de lacet ou la direction du vent, offre les meilleurs avantages dans les virages à faible et moyenne vitesse. Il permet à la voiture d’atteindre un niveau exceptionnel de 3G en virage, même dans les virages les plus serrés des circuits de Grand Prix tels que « The Loop » et « Village » de Silverstone, ou la célèbre épingle à cheveux de Monaco, à condition que l’accès à la piste soit possible.

Cette formidable performance est alimentée par un moteur d’une puissance maximale de 1000 ch, alimenté par un système de batterie de 60 kWh développé avec Molicel. La batterie peut être rechargée rapidement en moins de 20 minutes, ce qui s’intègre parfaitement dans les programmes de circuits haut de gamme tels que le GT1 Sports Club. La PURE devrait pouvoir effectuer dix tours de Silverstone National à un rythme record avant de devoir être rechargée, tout en permettant potentiellement d’atteindre des vitesses plus élevées pour des simulations de qualification plus courtes.

Les dimensions de la Spéirling PURE sont de 1,02 m de hauteur, 1,58 m de largeur et 3,45 m de longueur, pour un poids inférieur à 1000 kg. La forme aérodynamique de la carrosserie, où le conducteur est à la fois le point le plus bas et le plus haut de la voiture, optimise l’aérodynamisme et la consommation d’énergie. En outre, la voiture est dotée d’une monocoque en fibre de carbone conçue pour répondre aux normes du sport automobile, permettant d’accueillir des conducteurs jusqu’à 2,0 m et 150 kg.

Le prototype de validation (VP1) sera présenté au Festival de vitesse de Goodwood, où il sera stationné dans le paddock des supercars, à proximité de la ligne de départ. Les prototypes de préproduction devraient suivre en 2024, la production finale étant limitée à 100 unités. Les livraisons débuteront en 2025, à partir de 820 000 £ (environ 1,3 million $ CAD).

Thomas Yates, directeur fondateur de McMurtry, et Max Chilton, pilote de développement, témoignent tous deux du potentiel révolutionnaire de la Spéirling PURE dans le monde du sport automobile.

« Le Spéirling PURE ouvrira une nouvelle ère sur la piste. Le son, l’adhérence, l’accélération, l’esthétique et la technologie de cette voiture sont uniques. Assister à la course en tant que spectateur ou dans le cockpit est une expérience rare et exaltante », a déclaré Yates.